Жил в обычной квартире с совместным санузлом. Детство Порошенко прошло в небольшом городке на Одесщине (фото)

Жители города называют район, где жил экс-президент, "элитным"

Пятый президент Украины, бизнесмен и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – уроженец небольшого городка в Одесской области. Однако, как рассказывали местные жители, для родного города он сделал немного, занимая должность лидера государства.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом, в котором вырос Петр Порошенко в Болграде. Об этом рассказали на "Апострофе" со ссылкой на "Сегодня". По словам местных жителей, будущий президент жил в самом престижном районе города.

Что известно о доме Порошенко в Болграде

Родился Петр Порошенко 26 сентября 1965 года в городе Болград – южный район Одесской области. Там он начал свою учебу. Проживал будущий президент в элитном районе города – на "болградском авеню" так его называют местные жители. Раньше там получала квартиры местная элита, а семья Порошенко была именно из таких. Отец семьи Алексей Иванович работал руководителем болградской сельхозтехникой.

Петр Порошенко в детстве

Дом, в котором вырос Петр Порошенко, находится в центре Болграда. Это всего в нескольких метрах от памятника Ленину на проспекте Ленина. (В 2017 году там установили памятник российскому генералу Токареву, а проспект теперь переименован в Соборный).

Фото: Сегодня

Это двухэтажное многоквартирное здание, в самом центре города. Он находится по адресу: проспект Ленина, 146 (проспект Соборный, 146). По данным 2014 года, на проспекте находились невысокие дома, кафе и магазины, а также два памятника Ленину.

Фото: скриншот YouTube

Radiosvoboda сообщали, что в квартире Порошенко проживает мужчина — Степан Иванович Фазлы. Однако давать комментарий журналистам он отказался пять лет назад. Однако для издания "Сегодня" еще в 2015 году пожаловался на плачевное состояние дома. "Спустя годы, когда Порошенко стал политиком, я обратился к нему с просьбой отремонтировать родовое гнездо. Он согласился, и на его машине мы приехали сюда. Порошенко пообещал помочь и попросил, чтобы я написал письмо и отправил по адресу: Киев, ул. Грушевского, 5 (адрес Верховной рады, — ред.). В письме я все подробно описал, охарактеризовал плачевное состояние дома, который разваливается. Вскоре мне пришло ответное письмо, что обращение зарегистрировано, но помощи еще не было" — рассказывает Степан Фазлы.

"Хотя Порошенко я ни в чем не виню, ведь, может быть, что ему и не доложили о моем письме. А у нас крыша протекает — ее когда-то перекрывали, но после ремонта стало еще хуже. Сам дом где-то 1958 года постройки. Ремонт по сути делался только внутри, снаружи практически не ремонтировался", — делится житель бывшей квартиры Порошенко.

Однако стоит отметить, что в 2018 году крышу дома все же отремонтировали. Правда, делали это экстренно перед приездом Петра Порошенко в Болград по случаю годовщины открытия гимназии.

Квартира, по словам Степана Ивановича, "стандартная": зал, спальня и детская. Санузел совмещенный, а ванная комната довольно маленькая. В дом житель не пригласил, ведь в комнате, где жил Петр Порошенко, были личные вещи его покойной жены.

В родном Болграде Петр Порошенко открыл ЗАГС, который был построен на средства его фонда. В 2018 году он также открыл общий мемориал погибшим в АТО и Второй мировой войне.

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