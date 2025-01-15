Зеленский рассказал, когда может встретиться с Трампом

По его словам, подготовка уже продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящейся встрече с будущим президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского президента, команды обеих стран уже приступили к работе над организацией предстоящей встречи, которая состоится после инаугурации. Над ее форматом сейчас работают.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве. Зеленский отметил ключевой приоритет Украины – достижение справедливого мира и завершение войны. В то же время, он не сказал, планируется ли присутствие России на встрече или возможных переговорах.

"Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной", – подчеркнул Президент Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп не будет торопить Украину по переговорам. К тому же, если он откажется от Киева, то может испытать унижение, подобное выходу США из Афганистана по решению Байдена.

Также "Телеграф" сообщал, что команда Трампа поддержала основные пункты его мирного плана. Все поддержали мнение исключить идею вступления Украины в НАТО в ближайшее время.