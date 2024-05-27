"Быдло" будет отвечать за культуру: в Херсонской области оккупанты назначили нового "министра"

До оккупации коллаборант преподавал в университете

На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты изменили состав незаконного "правительства". Так называемым "министром культуры" назначили бывшего блогера Артема Лагойского, известного под псевдонимом "Быдло".

Об этом сообщают росСМИ, передает IPC-Юг. Перед этим Лагойский был "заместителем министра культуры" оккупированной части Херсонской области.

Лагойский заменил в этой должности депутата Суворовского райсовета от "Блока Владимира Сальдо" коллаборанта Александра Кузьменко. Почему Кузьменко сняли с должности и где он теперь сейчас неизвестно.

"Рад, что могу приносить пользу своей малой родине, которая только начала вносить вклад в общую копилку культуры нашей необъятной страны", — сказал Лагойский.

До начала полномасштабной войны коллаборант жил в Херсоне и работал в Херсонском государственном университете на кафедре экономики. Был заведующим учебно-методической лабораторией обществоведческих дисциплин — история, правоведение, гражданское образование и этика — Херсонской академии непрерывного образования. Также он вел свой YouTube-канал "Good Games Быдло" под псевдонимом "Быдло" — стримил онлайн-игры. По словам пользователей сети, вел он себя на эфирах агрессивно — оскорблял игроков и даже нецензурно выражался в сторону правоохарнителей. К слову, была у него и страница в запрещенной социальной сети "Вконтакте".

Свою деятельность в интернете Лагойский прекратил четыре года назад, набрав на YouTube 350 подписчиков. После оккупации Херсона в 2022 году стал сотрудничать с россиянами, вошел в состав "президиума Ассамблеи народов России" и возглавляет отделение этой незаконной организации на левобережье Херсонской области, куда сбежал после освобождения Херсона. На посту "замминистра культуры" в оккупационном минкульте занимался филармонией, библиотеками и музеями в Херсоне.

17 августа 2023 года СБУ сообщила о подозрении 32-летнему Артуру Лагойскому в коллаборационной деятельности.

"Он непосредственно осуществлял общее управление незаконным органом власти и подчиненными структурными подразделениями и учреждениями, представлял интересы оккупационной администрации области во взаимоотношениях с органами власти РФ", — говорится в сообщении о подозрении.

Представитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Полевиков и Артем Лагойский

Также "Телеграф" рассказывал о том, что народная артистка Украины из Херсона сотрудничала с оккупантами. Ее приговорили к 10 годам заключения.