С камином, баней и интернетом. В 50 км от границы с Польшей продают дом всего за 6 тысяч долларов (фото)

Владельцы позаботились обо всех необходимых коммуникациях

В 50 километрах от польской границы продается двухэтажный дом всего за 6 тысяч долларов. Кирпичное здание расположено в селе Монастырь-Дережицкий, недалеко от Дрогобыча Львовской области.

Жилье имеет все необходимые для комфортной жизни удобства: камин, баню и доступ в интернет. Объявление о продаже интересного объекта недвижимости размещено на популярной онлайн-платформе.

Общая площадь дома составляет 64 квадратных метра, из которых почти 30 квадратов – жилая площадь, а на кухню приходится 7,5 квадратных метров. Здание имеет две комнаты и расположено на земельном участке площадью 4 сотки.

Сооружение построено в период между 2001 и 2010 годами. На территории приусадебного участка владельцы обустроили фруктовый сад и виноградник. Есть возможность расширить территорию, приобретя соседний участок такой же площади.

Владельцы позаботились обо всех необходимых коммуникациях: провели электричество, обустроили скважину и канализацию. Локация дома порадует любителей природы – рядом лес и живописные виды. Проверка технического паспорта объекта была проведена в ноябре 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове за миллион долларов продают элитный дом. Вместе с этим домом предлагают купить еще один – для гостей или прислуги.