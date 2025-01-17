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"Киевстар" обошелся клиенту в 600 гривен в месяц. В компании ответили, как так вышло и как такого избежать

Автор
Анастасия Мокрик
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Клиентка "Киевстара" пожаловалась на условия тарифа
Клиентка "Киевстара" пожаловалась на условия тарифа. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

"Киевстар" предложил клиентке альтернативу

Клиентка мобильного оператора "Киевстар" возмутилась из-за списания денег с ее счета после окончания выбранного ею тарифа. Таким образом, за месяц услуги мобильной связи обошлись ей в 600 гривен.

Комментарий с жалобой она оставила на официальной странице "Киевстара", где вскоре получила ответ от компании. Клиентка указала, что по истечению действия тарифа с ее счета каждый день начали снимать деньги, чтобы предоставить ей звонки и прочее.

"Я не хочу, чтобы у меня снимали деньги каждый сутки, когда закончился тариф. Я их не прошу. Зачем это делать?", — написала она.

Вскоре в компании "Киевстар" ответили на жалобу. Там пояснили, что таковыми являются условия тарифного плана и отключить списания после окончания тарифа нельзя.

При этом, клиентке ответили, что она может перейти на тарифный план "Все разом". Там нет суточных списаний, а каждая услуга тарифицируется отдельно, если тариф не активирован в полном объеме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы пожаловались на тариф для пенсионеров от "Киевстара". Пользователи соцсети обратили внимание на то, что оформить такой тарифный план можно только заключив контракт в магазине "Киевстар".

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#Киевстар #Тарифы "Киевстара"