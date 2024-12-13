Повышение тарифов Киевстара на 25%: цены вырастут у всех операторов, и вот почему

Постепенное повышение неизбежно и не минует никого

Крупнейший в Украине оператор мобильной связи "Киевстар" с 20 декабря существенно повысит цены на связь. Тарифы вырастут в среднем на 25% и это ощутимая для пользователя разница. Повышение вызвало бурю негодования в соцсетях.

Плохие новости: повышение неизбежно и в какой-то степени затронет всех операторов (по ряду причин, о них дальше), просто "Киевстар" стал первым. Хорошие новости: украинцы будут оставаться со связью, от которой сейчас зависит много сфер жизни.

Киевстар – первый. Кто дальше?

В lifecell недавно рассказывали Forbes, что пока не планируют повышение тарифов. Vodafone Украина находится в процессе просмотра линейки тарифов, однако там не уточняли процента увеличения.

Эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко отметил "Телеграфу", что тарифы неизбежно вырастут у всех мобильных операторов. Это будет происходить постепенно и объясняется рядом причин и последних изменений в Украине.

"Они все поднимут цены, но они не делают это синхронно. Если это будет синхронно, это будет очень похоже на картельный сговор. И здесь возникнут вопросы Антимонопольного комитета. Во-вторых, все они существуют в рамках рыночных отношений и у каждого есть дополнительно еще операторы фиксированной связи (домашний интернет с проводом, — Ред.). мобильная связь, интернет, телевидение. И они между собой этими услугами конкурируют", — объясняет Глущенко.

Логично, что каждый из операторов выдерживает паузу, чтобы, как минимум, через услугу MNP (Mobile Number Portability — переход от одного оператора к другому с сохранением номера) попробовать забрать себе недовольных. только в скоростном домашнем интернете, а в пакетах за мобильный номер и абонента.

"Законы экономики, законы физики обмануть невозможно. Единственное, что каждый из операторов имеет свою стратегию, имеет определенные финансовые показатели, планы, поэтому они этот процесс отсрочивают, но все они будут цены поднимать", — говорит Глущенко.

Как росли цены на связь

Александр Глущенко отмечает, что цены поднялись в полтора-два раза, если мы будем сравнивать тарифы по состоянию на 1 февраля 2002 года и на 1 декабря 2024 года. Но это только по отношению к гривне.

"Если брать по отношению к условным единицам, то тарифы в условных единицах либо выровнялись по состоянию на 1 февраля 2022 года, либо стали немного больше", — отмечает Глущенко.

Блэкауты, налоги, частоты и дорогостоящая техника: почему растут тарифы

В "Киевстаре" ранее объясняли свое новое повышение на 25% стремящимся оказывать качественную связь. При расчете тарифов учитывался рост потребления услуг, а также тот факт, что цена некоторых тарифов оставалась неизменной в течение длительного времени.

Александр Глущенко отметил, что на увеличение стоимости мобильной связи влияют инфляция и увеличение уровня налогов:

"У нас в стране есть инфляция и увеличились налоговые обязательства для бизнеса. Конечно, тарифы будут подниматься. Бизнес — это не о меценатстве, это о зарабатывании денег ", — рассказывает Глущенко.

Несколько недель назад был аукцион на лицензии для использования частот в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц. Итого операторы заплатили за это суммарно 2,89 млрд грн. Эти расходы ложатся на плечи конечного потребителя, подчеркивает Глущенко.

Также влияет на цену тарифного плана решение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети на случай отключений до 1 февраля 2025 года. Для этого они должны зарезервировать базовые станции и стать энергонезависимыми, работать и не отключать связь. Это тоже инвестиции.

"Параллельно увеличиваются расходы на различные операционные расходы. Логистика подорожала, топливо подорожало, есть уничтоженная инфраструктура, которую нужно восстанавливать. Это все накладывает на операторов связи дополнительные расходы и они поднимают цены. Для того чтобы связь была как минимум не хуже от того, каким он был по состоянию на 1 февраля 2022 года", — подытожил Глущенко.

По сравнению с Европой, Украинцы платят мало

"Телеграф" спросил Александра Глущенко, можно ли сказать, что украинцы мало платят за связь по сравнению с остальным миром.

"Есть корректное сравнение, есть некорректное сравнение. Абоненты, как правило, сравнивают по отношению к средней зарплате в каждой из стран. А сравнивать надо относительно расходов мобильного оператора на развитие сети и на ее существование", — говорит Глущенко.

Поскольку оборудование и программное обеспечение поставщики продают по одинаковой цене в каждую страну.

"Не может быть такого, что коммутатор стоит для Британии 1000 фунтов, а для Украины – 500. На оборудование у наших операторов расходная часть схожа с расходной частью иностранных операторов. У нас в стране самая дешевая, по сравнению с соседями, одна из самых дешевых связей. И мобильный, и широкополосный", – говорит Глущенко.

Интернет во время блекаутов

При отключении света появляется много жалоб от пользователей — мол, за что мы платим, если интернет исчезает. Но нужно понимать, что если абоненты не будут платить за связь, его не будет. Вот и все, очень простая формула, подчеркивает Глущенко.

"За связь нужно платить. Всегда есть в условиях конкуренции возможность перейти к тому, кто предоставляет по версии абонента более дешевые или качественные услуги", — говорит Глущенко.

Спасением при отключении электричества для абонентов являются операторы фиксированной связи. Ибо когда выключают свет, базовая станция получает очень высокое количество подключений, похожую на DDoS атаку.

"Было там, условно, 500 устройств подключенных, выключили электричество, их стало 5000 за несколько секунд. Конечно, законы физики обмануть невозможно, поэтому ресурсы базовой станции делятся пропорционально количеству подключенных устройств. Чтобы этого не было, абоненты должны выбирать операторов фиксированного звена. в которых есть зарезервированная электроэнергия и оборудование, или это оптика. в сети для того, чтобы у тех, кому повезло меньше, была возможность воспользоваться мобильным интернетом. Но на практике так не работает, потому что большинство людей не резервируются. электроэнергии в эфире появится хоть один роутер, кроме моего. То есть, их все устройства сидят в сетях мобильных операторов", — говорит Глущенко.

Плохая связь из-за того, что люди перезагрузили базовую станцию.

Надо смотреть не на тарифы, а на реальные расходы

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич рассказал "Телеграфу", что в первую очередь нужно обращать внимание не на цены на мобильную связь. Следует анализировать реальные расходы абонентов, ARPU (Average revenue per user – средний доход на одного пользователя).

Операторы мобильной связи используют разнообразные маркетинговые приемы, которые могут создавать ошибочное представление о фактической стоимости услуг. Следовательно, акцент должен быть на рассмотрении фактических затрат пользователей, а не только номинальных тарифов.

Расходы украинцев на мобильную связь, по словам Химича, стабильно растут по нескольким ключевым причинам:

1. Зависимость от импорта. Большая часть оборудования и услуг, используемых операторами, являются импортными, поэтому девальвация национальной валюты оказывает прямое влияние на их себестоимость.

2. Недостаточные инвестиции в инфраструктуру. Украинские мобильные сети гораздо менее инвестированы по сравнению с соседними странами. Географически Украина – крупнейшее государство Европы. Это требует больших затрат на строительство и обслуживание сетей.

Война создала новые вызовы:

Восстановление поврежденной инфраструктуры. Сети нуждаются в постоянных инвестициях в ремонты, адаптацию к перебоям с электроснабжением и другие вызовы военного времени.

Отток абонентов. Операционные расходы зависят от технической емкости сети, а не фактического количества пользователей. Те абоненты, которые остаются, должны платить и за ушедших.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине существенно удорожает мобильную связь. Тарифы на услуги связи всех без исключения мобильных операторов поднимутся примерно на 50%.