Украинский рынок сигарет работает на РФ? Резонансное расследование

У российских миллиардеров есть интересный бизнес-партнер

Российские миллиардеры группы "Мегаполис" вполне могли сохранить контроль над табачным рынком Украины, получая доход в пользу РФ. Речь идет о миллиардерах Игоре Кесаеве и Сергее Кациеве, которые связаны с Украиной через одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Об этом говорится в расследовании издания "Проект". Как минимум одна из украинских табачных компаний "Тедис Украина" имеет связь с Россией.

По данным проекта, младшим партнером Кесаева и Кациева в табачном бизнесе есть Борис Кауфман — одесский бизнесмен, приближенный к экс-президенту Виктору Януковичу. С 2014 года после оккупации территорий Украины у "Мегаполис-Украина" начались проблемы. Чтобы уладить это определенную часть российского "Мегаполиса" в украинской компании было переписано на нескольких бизнесменов, в том числе Кауфмана и двух британцев — Ричарда Фенхаллса и Ричарда Тейлор-Даксбера. Тогда же компанию переименовали в "Тедис Украина".

Детальнее о "Тедис"

Уже с 2022 года "Тедис" начал фигурировать в антимонопольных и уголовных делах. В частности, в декабре 2022 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Бориса Кауфмана по обвинению в создании преступной организации и подкупе чиновников. Но тогда он вышел из СИЗО, ведь за него внесли залог на сумму более $3 миллионов.

Борис Кауфман

Впоследствии на фоне уголовных дел и испорченной репутации компании "Тедис-Украина" появился новый дистрибьютор — DL Solution. Он быстро стал вторым на рынке, получая контракты не только от западных корпораций. И даже новая компания "DL Solution" имеет связи с "Тедис", ведь ее директор и главный бухгалтер работали в последней компании.

Также с Кесаевым связана и украинская торговая сеть, которая сбывает табачную продукцию. Значительную часть сигарет в Украине продает "Сигарный дом "Фортуна"" — у них сотни фирменных отделов "Табакерка", продукция также поставляется в 15 тысяч других торговых точек.

"Эту компанию формально контролируют одесские бизнесмены, ранее связанные с "Партией регионов". Но дело в том, что те же украинцы совместно с компанией "Мегаполис" Кесаева и Кациева до июля 2024 года владели в России одноименным юрлицом — "Сигарным домом "Фортуна"", — пишут расследователи.

Как сигаретный бизнес "помогает" оборонке РФ

Со всем тем Кесаев и Кациев тесно связаны с Николаем Патрушевым, приближенным президента РФ Владимира Путина и главой ФСБ к 2008 году. Некоторое время эти два бизнесмена плодотворно работали, чтобы стать на рынке РФ монополистами, используя все методы для этого.

Сергей Кациев

По состоянию на 2024 год Кесаев имел активы на 5,5 миллиарда долларов, а Кациев — 1,9 миллиарда долларов. По данным расследования, они также связаны с Владимиром Анисимовым, генералом ФСБ и подручным Патрушева.

Игорь Кесаев

Связь бизнесменов Кесаева и Кациева с российской оборонкой стала заметна еще в 2005 году. Они были связаны со спецслужбами, взяли под контроль ковровский военный завод им. Дегтярева. Председателем совета директоров стал Владимир Анисимов, бывший адъютант Патрушева, а в совет завода вошли другие важные силовики.

В апреле 2022 Кесаев попал под санкции Европейского Союза. А Кациев больше времени проводит в США, где владеет старинным особняком в Портленде, а его жена и дети — граждане штатов.

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