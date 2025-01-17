Девочка, потерявшая обе ноги во время обстрела Краматорского вокзала, бегает марафоны (видео)

Судя по фото из Instagram, Яна болеет за "Шахтер"

13-летняя девочка, потерявшая обе ноги во время обстрела Краматорского вокзала, уже научилась бегать на протезах.

Видеоролик, в котором девочка рассказала о себе, опубликовал в ТикТоке Николас Карма.

Яна Степаненко рассказала, что она из Нью-Йорка Донецкой области. 8 апреля 2022 года она приехала на Краматорский вокзал, чтобы эвакуироваться.

"Последнее, что я услышала, это очень страшный шум в небе. И вот когда я легла на спину и подняла ноги вверх, то я там их не увидела. Там было очень много крови", — сказала она.

Она рассказала, что на протезах за 6 тысяч долларов, полученных в реабилитационном центре Unbroken, начала бегать полумарафоны. Девочку пригласили на Бостонский марафон, где она пробежала 5 км. Каждый день у нее были тренировки.

Также Яна добавила, что собирала деньги военному на биопротез. Девочка является амбассадором Unbroken, что означает несокрушимая. Кроме того, судя по фото из Instagram, она болеет за "Шахтер" и много путешествует.

Напомним, ранее в Киеве поженились два ветерана русско-украинской войны Анастасия и Алексей. Оба военнослужащих получили на войне тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей.