Дівчинка, яка втратила обидві ноги під час обстрілу Краматорського вокзалу, бігає марафони (відео)

Судячи з фото з Instagram, Яна вболіває за "Шахтар"

13-річна дівчинка, що втратила обидві ноги під час обстрілу Краматорського вокзалу, вже навчилася бігати на протезах. Вона бере участь у марафонах.

Відеоролик, в якому дівчинка розповіла про себе, опублікував у ТікТок Ніколас Карма.

Яна Степаненко розповіла, що вона з Нью-Йорку Донецької області. 8 квітня 2022 року вона приїхала на Краматорський вокзал, щоб евакуюватися.

"Останнє, що я почула, це дуже страшний шум у небі. І ось коли я лягла на спину та підняла ноги догори, то я їх там не побачила. Там було дуже багато крові", – сказала вона.

Яна розповіла, що на протезах за 6 тисяч доларів, які отримала в реабілітаційному центрі Unbroken, вона почала бігати напівмарафони. Дівчинку запросили на Бостонський марафон, де вона пробігла 5 кілометрів. Кожного дня в неї були тренування.

Також Яна додала, що збирала гроші військовому на біопротез. Дівчинка є амбасадоркою Unbroken, що означає незламна. Крім того, судячи з фото з Instagram, вона вболіває за "Шахтар" та багато подорожує.

Раніше в Києві одружилися два ветерани російсько-української війни Анастасія та Олексій. Обидва військовослужбовці отримали на війні тяжкі поранення, які призвели до ампутації кінцівок.