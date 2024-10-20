В Киеве ветераны на протезах сыграли бок о бок с украинскими звездами (фото)

На мероприятии присутствовало большое количество зрителей

В воскресенье, 20 октября, в Киеве состоялось масштабное спортивное мероптиятие, во время которого ветераны на протезах сыграли бок о бок с украинскими звездами. Благотворительная цель матча — сбор средств на спортивные протезы для пациентов Superhumans Center.

Об этом сообщает спецкор "Телеграфа" Ян Доброносов прямиком со стадиона. Стоит отметить, что событие посетило достаточно много зрителей.

Известно, что на столичном стадионе НТК имени Банникова прошел "Мой матч за Героев", где ветераны на протезах сыграли с украинскими звездами. Игра происходила с учетом практик ампфутбола — футбола для людей с ампутациями.

Благотворительная цель матча — сбор средств на спортивные протезы для пациентов Superhumans Center.

В этот день на поле встретились известные украинцы и настоящие герои, в частности:

Телеведущие Анатолий Анатолич и Александр Педан, актер Иван Люленов и другие.

Юрий Драбчук, бывший боец Нацгвардии, который служил на Донецком направлении. Потерял ногу, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания.

Анатолий Панчук, сапер 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша. Потерял часть ноги во время обстрела, но не потерял боевого духа.

Мат судил Дмитрий Кубряк — футбольный рефери, который провел 5 месяцев в российском плену, но вернулся к любимому делу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинские спортсмены "заработали" на Паралимпиаде-2024. Во время участия в Паралимпийских Играх-2024 украинская сборная завоевала 82 медали, сопровождающиеся денежными выплатами. Наши спортсмены получат 8,095 миллиона долларов, что в гривнах составляет более 332 миллионов.