Вышел из "треугольника смерти", но стал жертвой политики: судьба командующего армией УНР, генерала Омеляновича-Павленко

Михаил Омелянович-Павленко организовал знаменитый партизанский рейд — победоносный Первый зимний поход

Выдающийся украинский военный деятель, генерал-хорунжий армии Украинской республики (УНР), ее главнокомандующий во время героического Первого зимнего похода, командующий Украинской Галицкой армии практически неизвестен широким массам наших соотечественников. Его тернистый путь заслуживает внимания. На слуху имена украинских политиков – Михаила Грушевского, Владимира Винниченко, Симона Петлюры… Военные остались в тени.

"Горе побежденным!" — историю пишут победители, которыми после поражения Национальной революции 1917—1921 годов в Украине оказались в первую очередь советские и польские оккупанты. Украине не нашлось места на карте Европы, потому что главные победители в Первой мировой войне – Франция и Великобритания – отказались признать легитимность двух независимых украинских государств. УНР и ЗУНР, несмотря на Акт Злуки 1919 года, так и не стали единым целым и часто отбивались от врагов в одиночку или же имели во врагах и союзниках совершенно разные силы. Наша этническая земля, от Сана до Дона, уже к началу 1921 года была растерзана, поделена между советской Россией (Великая Украина), Второй Речью Посполитой (Волынь и Восточная Галичина), королевской Румынией (Северная Буковина) и демократической Чехословакией (Подкарпатская Русь – Закарпатье).

Михаил Владимирович родился 8(20) декабря 1878 года в Тифлисе в дворянской семье. Отец – генерал от артиллерии, происходил из давней украинской старшинской семьи; сын сотника Задунайского казачества, который вернулся в Россию из Османской империи в 1829 году. Мать – из грузинского княжеского рода Русиевых-Курцебашвили. Младший брат Михаила – Иван – также был деятельным участником национально-освободительной борьбы в Украине; генерал-хорунжий армии УНР.

Генерал-хорунжий Иван Омелянович-Павленко, родной брат Михаила Омеляновича-Павленко

Братья приступили к службе в Российской императорской армии в начале XX века. Михаил участвовал в провальной для режима Романовых русско-японской войне 1904—1905 годов. Воевал в Маньчжурии под Сандепу и Мукденом, получил контузию; вернулся на место службы – в Варшаву, в Волынский лейб-гвардейский полк.

Во время Первой мировой войны – командир роты, а затем и батальона этого полка. После тяжелого ранения в плечо, полученного в бою с кайзеровскими войсками в ноябре 1914 года в Польше, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Почти год Михаил Павленко лечился от ранения (рука в дальнейшем практически не работала) и последствий перенесенного тифа. Практически одновременно братья получили звание полковников. С ноября 1916 года Михаил стал начальником II Одесской пехотной школы прапорщиков.

В самом начале Февральской революции полковник Михаил Павленко, который и вырос, и служил за пределами Украины и не знал языка своего народа, решил присоединиться к украинскому движению в армии. Братья украинизировали воинские части, а также стали Омеляновичами-Павленко в честь деда — Омеляна Павленко. "Начиная с этого времени, пришлось мне связать тесно судьбу с судьбой Украинского Народа", – писал уже в эмиграции Михаил Владимирович. Во времена Украинской Центральной Рады был начальником военного отряда Екатеринослава (современный Днепр), организовывал Вольное казачество – добровольные военно-милицейские формирования, а также гайдамацкий курень. Работал в Киеве и Одессе по распоряжению военного министерства УНР.

В политических разборках он пытался не участвовать. В октябре 1918 года еще во времена Гетманата Павла Скоропадского Михаил Омелянович-Павленко получил звание генерал-хорунжего. В следующем месяце, уже после капитуляции Центральных государств в Первой мировой войне, 14 ноября 1918 года началось Антигетманское восстание. "Я никогда не видел спасения в раздоре", – эти слова генерала характеризовали его позицию. Итак, вскоре по приглашению правительства ЗУНР Михаил Владимирович с декабря 1918 года и до начала июня следующего возглавлял Начальную команду Украинской Галицкой армии. После Ноябрьского чина в Восточной Галиции начался кровавый польско-украинский конфликт. Михаил Владимирович прошел вместе с УГА весь путь и вместе с остатками армии галичан перешел Збруч.

Директория УНР и эвакуированное на восток правительство ЗУНР так и не нашли общего языка: большинство лидеров приднепровцев были представителями социалистических партий, которым трудно было договориться с консервативными галичанами. Антанта в то же время настаивала на союзе между Добровольческой армией белых россиян и армией УНР. О причинах отсутствия поддержки борьбы украинцев за государственность странами Антанты писал украинский историк о. Исидор Нагаевский: "Антанта, ориентируясь на ликвидацию большевизма, не имела ясного представления, как будет выглядеть постцарская Россия после уничтожения большевизма. Царские эмигрантские дипломаты убедили Клемансо, что если бы Антанта оторвала Украину от будущей демократической России, то эта "новая Россия" не оправдает возлагаемых на нее надежд быть сильным противовесом "немецкому дрангу на восток" (от нем. "Drang nach Osten", Дранґ нах Остен" — "Натиск на восток". — Ред.) или где-нибудь в Европе, а этого больше пугались французы, и поэтому Клемансо не поддержал права Украины на самоопределение. Он верил царским эмигрантам, что они справятся с большевиками и без украинцев".

Может, потому, имея широкую – и финансовую, и военную – поддержку победившей Антанты в 1919 году, командующий Добровольческой армией (страны Запада почему-то считали белогвардейцев "демократами") полуполяк Антон Деникин совершенно не воспринимал государственных устремлений украинцев и даже поляков. Для переговоров с деникинцами, которые разгромили красных летом 1919 года, оккупировали Левобережную Украину и перешли Днепр, Симон Петлюра приказал создать комиссию во главе с Михаилом Омеляновичем-Павленко для установления демаркационной линии. Как писал Александр Доценко в книге "Летопись Украинской революции", командующий деникинской армией в Украине генерал Николай Бредов "заявил, что приднепровской армии не признает, генерала Омеляновича-Павленко не примет, а когда тот появится, то он будет арестован". Как раз в июле 1919 года генерал Михаил Омелянович-Павленко вернулся практически вместе с отступающей армией Западно-Украинской народной республики на территорию Приднепровья и вновь вступил в ряды Действующей армии УНР.

Генерал-хорунжий армии УНР Михаил Омелянович-Павленко, осень-зима 1919 года

Насколько дезорганизованной тогда была эта армия, показал пример с захватом Киева 31 августа 1919 года. Когда в 10 утра украинская армия (галичане генерала Антина Кравса и Запорожская группа) без боя вошла в город, оставленный красными, буквально через два часа с левого берега Днепра в город вошли и части Добровольческой армии. Далее последовала, по словам Симона Петлюры, "Киевская катастрофа": белые россияне "неожиданно" стали разоружать украинские подразделения, которые получили приказ избегать боевых столкновений с деникинцами и оказались не готовы к сопротивлению.

"Черные запорожцы" у дома Купеческого собрания в Киеве 31 августа 1919 года

Началась паника, и белые россияне практически выбросили из города украинские части, которые отступили к Фастову. Многим знаком случай со сбрасыванием российского флага с дома Купеческого собрания (сейчас Национальная филармония), который на самом деле обернулся обстрелом и гибелью десяти кавалеристов "черных запорожцев". Попытка договариваться с белыми россиянами завершилась крахом. На следующий день, 1 сентября 1919 года, в Киеве расклеили приказ генерала Бредова, где были слова, подчеркивавшие великодержавную политику деникинцев: "…отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России".

Именно в этой критической ситуации армию Директории УНР возглавил Михаил Омелянович-Павленко. Странная ситуация с эпидемией тифа в Украине (возможно, вызванной диверсией; в институте Пастера в Париже исчезли пробирки с возбудителями этого заболевания) и несогласие между галичанами и приднепровцами привели к поражениям в боях с деникинцами и красными. Украинская галицкая армия, особенно сильно пострадавшая от эпидемии тифа, была вынуждена заключать договор о сотрудничестве с деникинцами. Правительство Директории УНР фактически перестало существовать: за границу уехали, точнее — дезертировали, члены триумвирата Федор Швец и Андрей Макаренко; только один главный атаман Симон Петлюра продолжал борьбу. Но он все больше склонялся к союзу с Польшей. Чего категорически не воспринимали галичане…

Михаил Омелянович-Павленко также продолжал борьбу и в очень сложной ситуации (остатки армии УНР оказались в "треугольнике смерти" на севере Волыни между красными и белыми россиянами и поляками) организовал знаменитый партизанский рейд — Первый зимний поход, который начался в декабре. Около десяти тысяч бойцов прошли по тылам красных и деникинцев, преодолев более двух тысяч километров. Они уничтожали вражеские гарнизоны, вели тяжелые бои за Липовец, Умань, Черкассы, Канев, Смелу, Золотоношу и Балту. А потом разбились на небольшие отряды и в апреле 1920 пробивались на запад, чтобы объединиться с украинскими частями, участвовавшими в польско-советской войне. Все это время Михаил Омелянович-Павленко находился в оппозиции к социалистическим лидерам УНР и лично к Симону Петлюре, стал во главе "военной оппозиции".

Михаил Омелянович-Павленко. Фото 1930-х годов

В мае 1921 года он был фактически отстранен от должности главнокомандующего армией УНР. В конце года эмигрировал в Чехословакию, где возглавлял Союз организаций украинских ветеранов. Сотрудничал с Украинской военной организацией (УВО) и Организацией украинских националистов (ОУН). После Второй мировой войны переехал в Западную Германию, а затем во Францию. В 1945—1948 годах в последнем правительстве УНР в изгнании исполнял обязанности министра военных дел, получил звание генерал-полковника.

Умер 29 мая 1952 года в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Могила Михаила Омеляновича-Павленко на парижском кладбище Пер-Лашез

В честь Михаила Омеляновича-Павленко названы улицы в Киеве (в Печерском районе, в 2016 году), Днепре, Виннице, Николаеве, Вознесенске.