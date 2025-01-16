Военный ТЦК бьет гражданского? Юрист объяснил, чьи показания примет суд

Представитель ТЦК не имеет права приставать к гражданам, но реальность совершенно иная

Согласно статье 17 Конституции, ВСУ и другие военные формирования запрещено применять для ограничения прав и свобод граждан Украины. Поэтому если военнослужащий ТЦК нарушает закон и чинит насилие над гражданскими лицами, такие действия следует фиксировать документально.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, что подобные доказательства можно предъявлять в суде.

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— Если [рядом] полицейский, я всегда всем советую: когда вас останавливают, обязательно попросите полицейского включить бодикамеру. И вам тогда нет смысла кому-то доказывать, имеете ли вы право кого-то снимать, или не имеете. Он записывает на бодикамеру, а затем адвокат всегда может истребовать эту запись с бодикамеры полицейского, — говорит юрист.

Он объясняет, что представитель ТЦК вообще не имеет права приставать или касаться к гражданам.

— Помните в Вышгороде позорную ситуацию с газом, когда задували (в декабре 2024 года правоохранители и ТЦК пытались "выкурить" водителя из автомобиля с помощью перечного баллончика. — Ред.). Фамилию человека, который был в машине, все знали на следующий день, потому что Национальная полиция сообщила на всю страну. А где фамилии представителей ТЦК и Национальной полиции, занимавшихся этим? Почему нет? С фотографиями. Почему этого не сделать? – спрашивает адвокат

По его словам, если подойти к военному и начать его фото или видеосъемку – это будет незаконно.

— А если вас начинают бить, никто на вас не обращает внимания, конечно, вам нужны доказательства того, что это произошло. А дальше уж пусть суд оценивает, имели ли вы право это делать или не имели, — говорит Ростислав Кравец.

Он подтвердил, что в суде такие видео учитываются как доказательства.

— В КУоАПе прямо указано, что суд для непосредственного исследования использует любую имеющуюся информацию. В том числе и эти видео. И будет видно, действительно ли человек себя правильно вел, или его провоцировали, превышали ли свои полномочия по отношению к нему. Суд это может учесть, но исключительно по внутреннему убеждению судьи, — подытожил известный юрист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Сумском ТЦК мужчину избили до смерти, однако суд отпустил подозреваемого военнослужащего.