Военная подготовка для студентов: когда ждать и кого она не коснется

Пока что обязательное внедрение БЗВП не вступило в силу

В Украине продолжаются подготовительные шаги по внедрению базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Однако старт программы ожидается не раньше 1 сентября 2025 года.

Об этом рассказывает "Телеграф". Как стало известно, сейчас идет подготовка инструкторов, которые будут обучать студентов.

Программа, хоть и предусматривает привлечение молодежи к военной подготовке, но она не будет касаться первокурсников. Пока что студентам не стоит волноваться, ведь обязательное внедрение БЗВП еще не вступило в силу.

Отметим, что каждый украинец в указанной возрастной категории сможет самостоятельно выбрать период прохождения БЗВП, но завершить ее необходимо до достижения 24 лет.

Студентов, которые не выполнят это требование, могут отчислить из учебного заведения согласно решению Кабинета Министров.

Напоминаем, что для женщин участие в базовой военной подготовке добровольно. Однако, если они желают проходить базовую военную подготовку и отвечают критериям пригодности по состоянию здоровья, будут сначала браться на учет призывников.

После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на воинский учет военнообязанных . Также перед направлением на практические занятия базовой подготовки обязательным будет медицинское освидетельствование.

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