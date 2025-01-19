В самом центре Днепра подростки устроили взрыв во время атаки "Шахедов" (видео)

Хулиганы скрылись с места происшествия

В Днепре во время воздушной тревоги подростки могли устроить взрыв в одном из укрытий города. В этот же день в городе дети решили подражать трендам по сети и испугать жителей взрывами. Не остановило их и то, что в Украине действует запрет на применение пиротехники.

Местные телеграм-каналы пишут, что вероятнее всего это были петарды. На опубликованных кадрах слышно, что взрыв был сильным.

В других телеграм-каналах написали, что событие произошло на Европейской площади в центре города. Как отметили в сообщении, подростки могли играть в новую игру "Крота", которая опасна среди молодежи.

Они подошли к двери укрытия, где люди часто сидят во время воздушных тревог и бросили смесь. После этого был слышен взрыв, а парень в синей кофте скрылся.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

Где Европейская площадь в Днепре

В Днепре и области на 21:15 продолжается воздушная тревога. В регионе зафиксированы БПЛА.

К слову, тренд на взрывы "кротов" пошел из, кто бы мог подумать, соцсети TikTok, где в последнее время появилось много видео с их изготовлением и подрывом. Не для всех это обходится без последствий, например, во Львове на днях трое детей 10, 11-15 лет попали в больницу с серьезными ожогами лица.

Ранее "Телеграф" писал, что в одной из столичных школ дети придумали "лучшую игрушку" — на перерыве школьники "играли в ТЦК и уклоняющихся".