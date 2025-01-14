Не прошел ВВК до 5 февраля – штраф? Адвокат рассказала, кому стоит переживать

От штрафа освобождают только по уважительным причинам

Украинцам, имеющим статус "ограниченно пригодный", до 5 февраля нужно обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). В Черкасском областном ТЦК говорят, что те, кто этого не сделает, получат штраф сразу по истечении крайнего срока.

А что о штрафах для "ограниченно пригодных" говорит юрист? Об этом "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, доцент, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской".

Юрист отмечает, что штрафовать могут только тех, кто получил официальную повестку или направление на ВВК, но не появился в определенный срок. Размер штрафа за нарушение правил военного учета составляет от 17 тысяч гривен.

Важно, что по закону №3621-IX от 21 марта 2024 года граждане с ограниченной годностью действительно должны пройти повторное медосмотр. Впрочем, как объясняет Опольская, военнообязанный не должен самостоятельно инициировать прохождение комиссии – это задача ТЦК направить соответствующее направление.

Если в направлении указана дата после 5 февраля, военнообязанный имеет право явиться именно тогда. К примеру, при наличии повестки на 20 февраля нет оснований для штрафа. Однако если человека вызвали на 1 февраля, а он придет после 10-го числа — его могут привлечь к ответственности.

От штрафа освобождают только уважительные причины неявки: стихийные бедствия, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия, смерть близких родственников или другие обстоятельства, которые сделали невозможным прибытие в определенный срок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ограниченно пригодных до 25 лет не будут призывать. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.