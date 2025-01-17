Не согласны с решением ВВК? Куда обратиться, чтобы его обжаловать

У военнообязанного есть чуть больше недели

Некоторым категориям нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в феврале. Если мужчина не согласен с решением комиссии, он имеет право его обжаловать.

Детальнее об этом рассказал адвокат Алексей Шалару в интервью Новости.LIVE. По его словам, на обжалование заключения ВВК у военнообязанного есть 10 дней после принятия решения.

Пересмотр решения осуществляется органом высшего уровня, например, областной ВВК.

"Если мужчина не согласен с решением ВВК, он имеет право подать заявление на повторный пересмотр. Но это уже должен быть высший орган: из маленького города — в областной, из областного — на Киев, до республиканского уровня. Такой пример был у моего клиента, когда из маленького города в Николаевской области мы действительно дошли до Киева и доказали правоту, что действительно он пригоден к тыловым службам, а не полностью пригоден", — объясняет юрист.

Могут ли военные обжаловать заключение ВВК

Военнослужащие, получившие ранения во время службы, также могут оспорить решение ВВК. Это можно сделать через мобильное приложение "Армия+" или подать рапорт на командование, но только в письменном виде, чтобы в случае отказа иметь доказательства, отмечает Шалару.

"Как адвокат советую, что если подаете какие-либо обращения, то это должно быть письменно. Потому что на письменное обращение должен быть письменный ответ. Всегда требуете либо письменный отказ, либо письменный ответ", — добавил юрист.

Напомним, что в январе 2025 года в мобильном приложении "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК. Украинцы смогут самостоятельно подавать запрос на прохождение медкомиссии через "Резерв+" и получать электронное направление .

Благодаря этому больше не нужно обращаться в ТЦК для получения бумажного документа. Достаточно оформить направление в приложении, явиться в медицинское учреждение и пройти осмотр в установленные законом сроки.

Также теперь будут принимать во внимание заключения экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека, которые с 1 января заменили медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Обновленные правила отвечают современным требованиям и актуальным потребностям, отмечают в Минобороны.

Ранее "Телеграф" писал, как часто украинцы должны проходить ВВК. Медосмотр военнообязанных проводится по решению руководства ТЦК.