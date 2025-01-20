Безугла заявила, що Порошенко погрожував їй у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО

Народна депутатка звинуватила Порошенка у монополізації ролі опозиції

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка зараз перебуває у Брюселі в складі української делегації, назвала п'ятого президента України Петра Порошенка "злим дідом" після їхньої словесної перепалки. Інцидент нібито стався у понеділок, 20 січня.

За словами політикині, експрезидент погрожував "хитати її легітимність у делегації" та ледь не вдався до фізичної агресії. Про це йдеться у дописі Мар'яни Безуглої на фейсбук.

Нардепка описала, що Порошенко начебто підійшов до неї "з налитими кров'ю очима" та висловив погрози щодо її статусу в делегації. Реакція експрезидента на згадку про торгівлю з Росією, за словами Безуглої, виявилася особливо гострою.

Народна депутатка також звинуватила Порошенка у монополізації ролі опозиції та небажанні сприймати критику на свою адресу. За її словами, експрезидент вважає, що "тільки він може бути опозицією, ніхто не має права задавати незручні питання і критикувати".

"Хоча вважаю за честь бути побитою п'ятим Президентом (жарт), реально вражена, який дід злий зблизька", – написала Безугла у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Безугла зробила скандальну заяву щодо Покровська. А військові на фронті спростовують слова нардепки.