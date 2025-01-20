Киевский судья живет в поместье за миллион долларов: что узнали журналисты (расследование)

Сам судья говорит, что готов предоставить нужные документы в НАПК

Семья судьи Касационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Сергея Жукова проживает в особняке под Киевом. Кроме дома на территории в 4 гектара расположены озера и виноградники.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus Info. Отмечается, что сам судья говорит, что лишь арендовал дом, но к остальным землям на участке не имеет никакого отношения.

Жена Жукова Евгения тоже судья, но работает в Киевском окружном админсуде. Пара, согласно декларациям, владеет квартирами в Киеве и Днепре, а также автомобилями Volkswagen Touareg и Volkswagen Golf.

Журналисты отмечают, что проживают судьи в поместье под Киевом, который по рыночным ценам стоит около миллиона долларов.

Территория поместья официально принадлежит разным людям, но в материале отмечается, что все они связаны с Жуковым. В частности сам дом принадлежит риелтору Андрею Москальову, земля под виноградниками черниговскому предпринимателю Владиславу Дмитруку. Оба являются давними приятелями Сергея Жукова.

Также расследователи отмечают, что самый крупный участок поместья принадлежит Дмитрию Жорниченку, на которого Жуков в 2017 году переписал свой бизнес, когда получил должность судьи.

До покупки и начала строительства земля принадлежала помощнику судьи Богдану Жиле.

Журналисты отмечают, что по их данным никто из упомянутых людей не имел официальных доходов, которых бы хватило на покупку недвижимости под Киевом.

Как сообщалось ранее, компания "Теплоэнергоавтоматика" вновь стала фигурантом журналистского расследования. В марте ее название всплывало в скандале с директором КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским.