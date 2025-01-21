Россияне захватили новые позиции в трех областях Украины. Где продвинулись (карты боев)

Наибольшее количество атак происходит в окрестностях Покровска

Продолжается 1063-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. За прошедшие сутки, 20 января, украинские защитники отбили 151 атаку окупантов на разных направлениях фронта.

По информации аналитического портала DeepState, россияне продвинулись вблизи нескольких населённых пунктов на востоке страны. Противник пытается захватить новые территории в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Так, аналитики DeepState сообщают о продвижении российских войск в районе Великой Новоселки, Успеновки и Славянки в Донецкой области.

Кроме того, армия РФ якобы сумела продвинуться у села Надежда в Луганской области. На Харьковском направлении россиянам удалось добиться определенного успеха в районе Дворечной.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ не подтверждает информацию о продвижении российских войск вблизи упомянутых населенных пунктов. Однако есть упоминание, что вблизи Великой Новоселки противник пытался идти на позиции украинских защитников, но наши воины остановили штурм.

По данным Генштаба, наибольшее количество атак – почти половина всех боевых столкновений – происходит в окрестностях Покровска. Наши воины прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения противника в глубину украинской территории. У россиян большие потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне жалуются на взрывы на заводах и аэродромах. В частности, сообщается, что раздалась серия взрывов в Рязани и Казани.