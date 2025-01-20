ВСУ возобновили контроль в двух селах, но могли потерять в четырех, — DeepState (карты боев)

Тяжелые бои не прекращаются

Идет 1062 г. день войны с российскими оккупантами. С начала минувших суток, 19 января, на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений, россияне продолжают давить по всем направлениям.

По данным портала DeepState, украинские защитники возобновили контроль над позициями в Махновке Курской области РФ и Зеленовке Донецкой области. В то же время, ситуация на Донецком направлении остается сложной.

Так, аналитики DeepState сообщают, что россияне захватили новые территории сразу в нескольких районах Донецкой области. По их информации, армия РФ продвинулась в районах Тернов и Дворечной. Также российские войска пытаются взять под контроль территории возле Колодязей и Славянки Донецкой области.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ не подтверждает информацию о продвижении российских войск вблизи Колодязей и Славянки. По официальным данным, на Лиманском направлении оккупанты совершили 17 атак. Враг пытался прорвать украинскую оборону в районе сразу 12 населенных пунктов: Новоегоровки, Надежды, Новосергеевки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодязей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.

Ранее аналитики сообщали о сложной ситуации в Торецке Донецкой области, где центральная часть города оказалась под контролем россиян. Перед этим украинские военные смогли восстановить контроль над поселком Шевченко в Покровском районе, однако российские войска захватили село Зеленое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне могли захватить три населенных пункта на Покровском направлении. Об этом свидетельствовали данные портала DeepState.