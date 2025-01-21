Росіяни захопили нові позиції у трьох областях України. Де просунулися (карти боїв)

Найбільша кількість атак відбувається в околицях Покровська

Триває 1063 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Упродовж минулої доби, 20 січня, українські захисники відбили 151 атаку окупантів на різних напрямках фронту.

За інформацією аналітичного порталу DeepState, росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на сході країни. Противник намагається захопити нові території у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Так, аналітики DeepState повідомляють про просування російських військ у районі Великої Новосілки, Успенівки та Слов'янки на Донеччині.

Крім того, армія РФ нібито зуміла просунутися біля села Надія на Луганщині. На Харківському напрямку росіянам вдалося досягти певного успіху в районі Дворічної.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує інформацію щодо просування російських військ поблизу згаданих населених пунктів. Проте, є згадка, що поблизу Великої Новосілки противник намагався йти на позиції українських захисників, але наші воїни зупинили штурм.

За даними Генштабу, найбільша кількість атак – майже половина всіх бойових зіткнень – відбувається в околицях Покровська. Наші воїни докладають зусиль, щоб не допустити просування противника в глибину української території. Росіяни мають великі втрати у живій силі та техніці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни скаржаться на вибухи на заводах та аеродромах. Зокрема, повідомляється, що пролунала серія вибухів у Рязані та Казані.