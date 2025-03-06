Могут ли мобилизовать мужчину без щитовидной железы: что нужно знать военнообязанным

Все зависит от тяжести заболевания

Отсрочку от мобилизации можно получить через состояние здоровья. В частности, из-за тяжелых нарушений эндокринной системы и обмена веществ.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане с определенными заболеваниями могут быть исключены из воинского учета. В частности, военно-врачебная комиссия (ВВК) принимает решение о непригодности прохождения службы в случае:

наличия сахарного диабета любого типа;

тяжелых нарушений работы других эндокринных желез;

значительных нарушений обмена веществ, в том числе выраженных форм ожирения.

Могут мобилизовать без щитовидной железы

Раньше мужчин без щитовидной железы признавали "ограниченно пригодными". Однако в мае 2024 этот статус был отменен, что повлияло на порядок мобилизации таких лиц.

Удаление щитовидной железы само по себе не является основанием для исключения из воинского учета . Если после операции мужчина проходит необходимую гормонозаместительную терапию, не имеет серьезных осложнений и его состояние позволяет выполнять служебные обязанности, ВВК может признать гражданина пригодным к военной службе в тылу.

Однако сразу после операции по удалению щитовидной железы мужчина может получить временную отсрочку от мобилизации на период реабилитации.

Напомним, что получить отсрочку или быть исключенными из воинского учета могут мужчины, имеющие серьезные нарушения функций почек, мочевыделительной и репродуктивной систем. В число заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от службы, входят:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках ) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие.

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