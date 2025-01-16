Выплаты для людей с инвалидностью: какие нововведения готовятся в Украине

Потенциал к активизации людей с инвалидностью на рынке труда еще есть

В Украине с 1 июля 2025 года должен вступить в силу законопроект №12209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью, который сейчас дорабатывают в ведомстве. Из общего числа лиц с инвалидностью в Украине до начала полномасштабного вторжения только 16% были трудоустроены.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в интервью "Укринформу". По ее словам, на сегодняшний день примерно 1,5 млн человек получают пенсии по инвалидности.

"Есть люди, которые получают государственную социальную помощь как лица с инвалидностью, это как раз те, у кого нет стажа. Но указано полтора миллиона человек – это, собственно, те, кто имел страховой стаж для назначения пенсий. Из них около 0,5 млн человек, то есть почти треть, параллельно еще работают", — говорит Марчак.

Из общего числа лиц с инвалидностью в Украине до начала полномасштабного вторжения только 16% были трудоустроены. Потому потенциал к активизации людей с инвалидностью на рынке труда еще есть.

Марчак рассказала, как долго человек с инвалидностью будет получать выплаты.

"После многочисленных дискуссий и с общим согласием всех экспертов пришли к выводу, что период выплаты больничного на время лечения и реабилитации может составлять до 14 месяцев", — отметила она.

В то же время, что касается выплат по безработице для тех граждан, которые имеют функциональные ограничения, то максимальный срок таких выплат составит 12 месяцев.

"Это учитывая сложности трудоустройства людей с ограничениями в условиях, когда безбарьерная среда в Украине еще только создается", — подытожила она.

Законопроект №12209 — в чем его суть

Целью законопроекта № 12209 является создание правовых предпосылок, согласно которым лицо, получившее травму или профессиональное заболевание, может вернуть себе трудоспособность и финансовую независимость, а в случаях, если это невозможно – предоставление таким лицам достаточную и достойную поддержку.

Законопроект предлагает индивидуальный подход к реабилитации, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение.

В ходе обсуждения этого законопроекта народные депутаты Украины – члены Комитета получили заверения Министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович о том, что все права людей с инвалидностью, включая полный объем социальных гарантий, будут сохранены.

Документ предусматривает также существенные изменения по пенсионному обеспечению работников прокуратуры. Прежде прокуроры потеряют возможность одновременно получать пенсии по инвалидности и работать в органах прокуратуры. В настоящее время они единственные из госслужащих, кто имеет такое право. Новые правила предусматривают назначение пенсий по инвалидности для прокуроров на общих основаниях, так же как и для остальных граждан Украины.

Этот законопроект сейчас дорабатывают в ведомстве и он должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ объявила главе департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) о подозрение, ведь он незаконно оформил себе ІІ группу инвалидности.