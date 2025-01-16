Выплаты существенно урежут: прокурорам отменят особые условия пенсий по инвалидности

Пока прокуроры пользуются лазейкой в законе

Министерство социальной политики готовит масштабную реформу системы социального страхования. Законопроект №12209, который сейчас дорабатывают в ведомстве, должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.

По словам первого заместителя министра социальной политики Украины Дарии Марчак, документ предусматривает существенные изменения по пенсионному обеспечению работников прокуратуры. Прежде прокуроры потеряют возможность одновременно получать пенсии по инвалидности и работать в органах прокуратуры. Пока они — единственная категория госслужащих, имеющих такое право, передает Укринформ.

Новые правила предусматривают назначение пенсий по инвалидности для прокуроров на общих основаниях, равно как и для остальных граждан Украины. Международный валютный фонд требует консолидации пенсионного законодательства во избежание подобных искажений в будущем.

Параллельно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12278, направленный на установление единых условий перерасчета пенсий. Документ должен прекратить практику, когда прокуроры используют разные трактовки пенсионного законодательства для оформления досрочного выхода на пенсию из-за инвалидности.

В настоящее время работники прокуратуры могут получать пенсию за выслугу лет и продолжать работать, фактически получая двойную зарплату. Новый законопроект предлагает назначать пенсию за выслугу лет только после увольнения из органов прокуратуры.

Также документ предусматривает изменение механизма перерасчета пенсий для силовиков и работников прокуратуры. Перерасчет будет осуществляться с учетом роста доходов населения Украины и потребительских цен, согласно закону о государственном пенсионном страховании — по тем же правилам, которые действуют для всех пенсионеров.

Также ранее "Телеграф" писал, что власти сделать с сотнями тысяч "неприкасаемых" прокуроров, судей и политиков. При мобилизации связи на верхушке социальной пирамиды не должны весить ничего, считает известная украинская волонтер Мария Берлинская.