Мужчины с ночи ждут, чтобы пройти ВЛК: эксклюзивные подробности о работе ТЦК под Киевом (фото)

Граждане могут стать нарушителями законодательства не по своей вине

В Броварах Киевской области люди стоят в очереди несколько суток, чтобы попасть в Территориальный центр комплектования и социальной помощи. Военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный к службе в военное время", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 4 февраля.

Прием посетителей почти не ведется, говорят люди в очереди. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

По словам людей, на 14:00 в очереди под Броварским ТЦК было записано 190 человек, однако с утра еще никого не принимали. Граждане из очереди рассказали, что люди ночуют или сидят с 4 утра под зданием ТЦК.

По словам дежурного, они пускают людей по списку. А вот по словам стоящих в очереди людей, чтобы получить повестку на прохождение ВЛК, еще не пропустили ни одного.

По состоянию на 17:00 людей стало больше, потому что за целый день приняли только одного человека. Таким образом, военнообязанные граждане, которые должны пройти ВЛК до 4 февраля, могут не успеть это сделать.

Напомним, что в прошлом году статус "ограниченно пригодный" был отменен. Теперь все граждане, ранее имевшие этот статус, должны пройти медицинскую комиссию для окончательного определения пригодности к службе. В случае пригодности их могут направить в тыловые подразделения или на службу в ТЦК и СП, где физическая подготовка не является критической.

Несвоевременное прохождение ВЛК является нарушением правил военного учета или законодательства, регулирующего оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что три года за решеткой проведет запорожец, отказавшийся явиться в военкомат за повесткой. Мужчина утверждал, что раньше имел отсрочку из-за проблем со здоровьем, но новая медкомиссия сочла его годным к службе.