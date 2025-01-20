За мобилизацию забронированных или непригодных сотрудников ТЦК может ожидать наказания: нардеп объяснил почему

Есть еще вопрос к количеству выписанных штрафов

Мобилизация лиц с бронированием или непригодных к службе специалистами территориального центра комплектования (ТЦК) будет наказываться. Ведь это нарушение законодательства Украины.

Об этом заявил нардеп Максим Бужанский. По его словам, также готовится законопроект относительно ответственности для проводящих военно-врачебную комиссию (ВВК).

Речь идет о фальсификации справок непригодности и попытках выдавать больных людей здоровыми. Бужанский подчеркнул, что этот законопроект разрабатывается, и это предложение начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

В то же время нардеп подчеркнул, что ТЦК не выполняет закон об усилении мобилизации, ведь не все уклоністи получили штрафы. Бужанский во время запроса в Минобороны и совместное заседание двух комитетов обнаружил, что штрафы выписаны примерно 12% тех, кто уклонился от повестки, и примерно 45% из них объявлены в розыск.

Но законодательством предусмотрено, если человек не пришел по повестке ему выписывают штраф, не уплатив какой человек сразу попадает под арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой.

"Штрафы получают только 12% уклонистов из-за того, что заказные письма стоят 82 грн, следовательно, отправлять штрафы по почте дорого", — указывает нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли ТЦК искать украинских мужчин за границей.