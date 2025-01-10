По соседству с Кучмой: как выглядит вилла в Конча-Заспе, где жил Леонид Кравчук

В свое время первый президент выкупил эту недвижимость у государства

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который умер 10 мая 2022 года, в свое время жил в Конча-Заспе. Это место известно государственными дачами, которыми пользуются главные чиновники страны и народные депутаты. Так что не удивительно, что по-соседству с Кравчуком живет и экс-коллега Леонид Кучма.

"Телеграф" расскажет, как выглядит особняк в Конча-Заспе, в котором жил первый президент Леонид Кравчук.

Кравчук выкупил государственную дачу в Конча-Заспе

В 2014 году в гостях у первого президента побывали активисты проекта "Без парканів", они и рассказали, как выглядит поместье уже покойного президента. Как рассказал тогда Леонид Кравчук, эта трехэтажная вилла с высоченным парканом находится в его собственности — он ее выкупил.

"В свое время, я его выкупил", — рассказал Кравчук о доме, который ранее был государственной дачей.

Оказалось, что территория вокруг дома небольшая, но очень красивая и ухоженная. На территории есть трехэтажный особняк, летний домик, гараж и еще несколько зданий. Однако внутрь особняка Кравчук гостей не пустил, зато показал двор и летний домик.

"Если жарим шашлыки, то предпочитаем их делать на свежем воздухе. А тем, что внутри летнего дома, никто не пользуется", — рассказал тогда Кравчук.

Особенно первый президент Украины гордился своим фруктовым садом, которым и сам лично занимался. Нахваливал яблоки, которые сам выращивал на территории особняка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит улица и дом, где родился первый президент Кравчук. Хата уже развалилась, но ее хотели спасти.