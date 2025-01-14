Купил земли под особняк за несколько мешков зерна: как выглядит роскошное имение Ющенко под Киевом
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У политика есть большое имение неподалеку от Киева с домашним хозяйством
Виктор Ющенко вошел историю украинской политики, как президент, который еще в начале 2000-х принимал евроатлантический курс и восстанавливал национальную историческую память. Политик рос в скромном кирпичном доме, а во время своей деятельности приобрел землю под роскошный особняк.
"Телеграф" расскажет, где расположено имение третьего президента и что о нем известно.
Особняк Виктора Ющенко под Киевом
Имение политика расположено в поселке Новые Безрадичи под Киевом. Площадь земель составляет 3,5 гектара, которая окружена трехметровым каналом. Ющенко переехал в этот особняк в 2014 году, а раньше жил на государственной даче в Конча-Заспе.
Сообщается, что политик приобрел земли для строительства имения, когда возглавлял Национальный банк Украины. Это было в 1993-1999 годах. Поговаривают, что тогда он купил семь соток земли всего за несколько мешков зерна. Раньше дом и территория были более скромными, однако впоследствии провели строительство, и все расширили.
Дорога к дому политика покрыта асфальтом, хорошо освещается, а также сопровождается видеонаблюдением. На повороте к имению можно увидеть знаки, запрещающие движение туда.
Владения Ющенко предусматривают теплицу, сад, пчелиную ферму, столярную мастерскую, дом-музей и ветряные мельницы. На территории можно увидеть много деревьев и несколько водоемов, а также барбекю с террасой.
Внутри дома-музея можно увидеть много национальных элементов. В частности, гуцульскую одежду, глиняную посуду, полотенца на стенах, расписанные тарелки, фигурки с национальными мотивами, бюсты выдающихся украинских деятелей, в частности, гетмана Богдана Хмельницкого.
Как рассказывали местные, Ющенко периодически посещает имение, ухаживает за лошадьми и садом. Однако неизвестно, живет ли там политик после начала полномасштабного вторжения россиян.
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