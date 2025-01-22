Один из мобильных операторов повысит стоимость тарифов: когда это произойдет

Михаил Шелемба объяснил, почему так

Оператор мобильной связи lifecell с февраля 2025 планирует поднять стоимость тарифов. Причиной тому стал рост стоимости электроэнергии.

Об этом заявил CEO DVL ("Датагрупп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine. По его словам, это, к сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Она пройдет уже в феврале.

Шелемба объяснил, что причиной повышения тарифов явился рост стоимости электроэнергии: "Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн затрат на это".

В то же время он пояснил, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, перенесших свой номер в lifecell с декабря. Они могли зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

"Благодаря оптимизации расходов мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия. В последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы", — добавил руководитель.

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