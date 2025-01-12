В Украине взлетят цены на мобильные услуги: кто из операторов повысит тарифы

Изменения произойдут вскоре

В Украине вырастут тарифы мобильных операторов "Vodafone" и "Киевстар". Речь может идти о повышении стоимости на 40-60 гривен.

Информация об этом была опубликована в Facebook на странице "Мобильная связь Украины" (это самое большое и независимое сообщество о мобильной связи Украины). Там указали, что изменения могут произойти уже с 13 января.

Отмечается, что более детальная информация об этом якобы станет известна с понедельника, 13 января.

Какими могут быть тарифы

Vodafone Light+ подорожает на 40 грн — до 185 грн/4 недели;

Joice — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;

Joice Start/Start Special 2023 — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;

Joice Pro 2023 — на 60 грн, до 320 грн/4 недели;

Joice Max 2023 — на 60 грн, до 390 грн/4 недели.

Также указывается, что с 13 января стоимость услуги "Год без абонплат" для новых подключений в тарифах будет составлять:

Vodafone Light+: 2035 грн

Joice (2023): 2860 грн

Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн

Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн

Joice Pro 2023: 3220 грн

Joice Max 2023: 3990 грн

Тарифы "Киевстар"

В то же время произойдут изменения в следующих тарифных планах "Киевстара":

ТВІЙ Безлим;

ТВІЙ Максимум;

LOVE UA Магнит;

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Свобода 2024;

LOVE UA Безлим 2024;

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024.

В тарифах LOVE UA Песня 2024 и LOVE UA Сила 2024 будет унифицирована оплата интернета, в случае, когда гигабайты тарифа закончились, а пользователь продолжает им пользоваться. За 20 гривен в день пользования будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости. В роуминге стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт.

Пользователям тарифа ТВОЙ Безлим будут предоставляться дополнительные 12,2 гигабайта для пользования интернетом в странах роуминга.

Будут также изменения в стоимости звонков за границу. Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. А на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря стало известно, что "Киевстар" закрыл часть своих популярных тарифов.