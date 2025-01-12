В Украине взлетят цены на мобильные услуги: кто из операторов повысит тарифы
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Изменения произойдут вскоре
В Украине вырастут тарифы мобильных операторов "Vodafone" и "Киевстар". Речь может идти о повышении стоимости на 40-60 гривен.
Информация об этом была опубликована в Facebook на странице "Мобильная связь Украины" (это самое большое и независимое сообщество о мобильной связи Украины). Там указали, что изменения могут произойти уже с 13 января.
Отмечается, что более детальная информация об этом якобы станет известна с понедельника, 13 января.
Какими могут быть тарифы
- Vodafone Light+ подорожает на 40 грн — до 185 грн/4 недели;
- Joice — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;
- Joice Start/Start Special 2023 — на 60 грн, до 260 грн/4 недели;
- Joice Pro 2023 — на 60 грн, до 320 грн/4 недели;
- Joice Max 2023 — на 60 грн, до 390 грн/4 недели.
Также указывается, что с 13 января стоимость услуги "Год без абонплат" для новых подключений в тарифах будет составлять:
- Vodafone Light+: 2035 грн
- Joice (2023): 2860 грн
- Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн
- Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн
- Joice Pro 2023: 3220 грн
- Joice Max 2023: 3990 грн
Тарифы "Киевстар"
В то же время произойдут изменения в следующих тарифных планах "Киевстара":
- ТВІЙ Безлим;
- ТВІЙ Максимум;
- LOVE UA Магнит;
- LOVE UA Свет 2024;
- LOVE UA Свобода 2024;
- LOVE UA Безлим 2024;
- LOVE UA Песня 2024;
- LOVE UA Сила 2024.
В тарифах LOVE UA Песня 2024 и LOVE UA Сила 2024 будет унифицирована оплата интернета, в случае, когда гигабайты тарифа закончились, а пользователь продолжает им пользоваться. За 20 гривен в день пользования будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости. В роуминге стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт.
Пользователям тарифа ТВОЙ Безлим будут предоставляться дополнительные 12,2 гигабайта для пользования интернетом в странах роуминга.
Будут также изменения в стоимости звонков за границу. Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. А на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря стало известно, что "Киевстар" закрыл часть своих популярных тарифов.