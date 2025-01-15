Пользователи Vodafone массово жалуются на качество интернета. Что ответили в компании (фото)

Там посоветовали, что делать в таком случае

Пользователи популярного украинского оператора связи жалуются на то, что при отключении света у них исчезает мобильный интернет. К тому же с января 2025 года в Украине подняли цены на мобильные услуги. В компании Vodafone не отрицают этого и назвали причины, почему так.

Об этом стало известно из комментария в социальных сетях, где сотрудники Vodafone ответили на вопросы качества интернета в условиях отключения света.

"Только одни разговоры о дополнительных аккумуляторах, а когда свет выключают, то через 10-20 минут мобильный интернет уже "лежит", — пишет пользователь.

В компании не возразили и добавили, что когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах.

"К большому сожалению, эти батареи не способны держать заряд настолько долго, как бы нам хотелось, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать. В таком случае советуем обратиться к нам в личные сообщения, чтобы мы передали данные ответственным специалистам для анализа ситуации. Вы можете воспользоваться услугой "Национальный роуминг", подключившись к доступной сети в ручном режиме", — ответили в Vodafone.

Следует отметить, что еще летом 2024 года в распоряжении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, было заявлено, что мобильные операторы в Украине должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов. Раньше это время составляло всего 4 часа.

Ранее "Телеграф" обращался к популярным украинским провайдерам, чтобы узнать, почему упало качество мобильного интернета.