Один із мобільних операторів підвищить вартість тарифів: коли це станеться

Михайло Шелемба пояснив, чому так

Оператор мобільного зв'язку lifecell з лютого 2025-го планує підняти вартість тарифів. Причиною цього стало зростання вартості електроенергії.

Про це заявив CEO DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine. За його словами, це на жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому.

Шелемба пояснив, що причиною підвищення тарифів стало зростання вартості електроенергії: "Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це".

Водночас він пояснив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

"Завдяки оптимізації витрат ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", — додав керівник.

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