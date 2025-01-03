Новогодний "БонусПлюс"? Судья из Одессы поднял себе пенсию до 329 тыс. грн в месяц

Решение было издано в 2025 году

В конце 2024 года судья Пятого апелляционного административного суда Вячеслав Потапчук получил новогодний подарок посредством повышения своей пенсии (пожизненного денежного содержания) до 329 тыс. грн в месяц. В суд с требованием обязать Пенсионный фонд повысить выплату, он обратился еще несколько месяцев назад, но решение получил в последний день прошлого года.

Решение Одесского окружного административного суда опубликовано 2 января 2025 года (дело 420/33859/24). Следует отметить, что судья, в отличие от обычного украинца, имеет право получать на пенсии выплату, размер которой составляет определенный процент от зарплаты в той должности, которую он занимал. В случае с Потапчуком это 94%.

В январе 2024 года зарплаты судей повысили из-за роста прожиточного минимума, поэтому Потапчук взял справку о новом размере зарплаты и пошел в Пенсионный фонд с этой справкой потребовать перечислить свою выплату. При этом обновленная зарплата составляет 350 112 грн (должностной оклад – 189 250 грн, доплата за выслугу лет – 151 400 грн (80 %), доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне – 9462 грн).

Дело рассматривалось в Киевском областном управлении Пенсионного фонда. Власти рассмотрели заявление пенсионера и отказали в увеличении выплаты. Поэтому господин Потапчук обратился в суд.

"Истец считает, что отказ Главного управления Пенсионного фонда Киевской области в пересчете прожиточного минимума истца является незаконным", — говорится в исковом заявлении.

Суд принял во внимание этот аргумент и в канун Нового года повысил судье пенсию до 350 112,5 грн, или 94% от перечисленной зарплаты. Это означает, что судьи в отставке получат 329 105,7 грн в месяц.

С 1 января 2024 года средний размер пенсии судей в Украине увеличился с 99 837 грн до 106 057 грн (средняя выплата). Это значит, что судьи, успевшие отдохнуть в этом году, получили примерно на 62 000 грн больше, чем в сентябре.

Средняя выплата для украинцев, вышедших в отставку на общих основаниях, составляет 5,6 тыс. грн. Однако на практике большинство (6,4 миллиона из 10,3 миллиона пенсионеров) получают 5 тысяч гривен в месяц. Это ниже реального уровня жизни.

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