За провал обороны Харькова задержали двух генералов и полковника ВСУ: что известно

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

СБУ совместно с ДБР задержали трех чиновников Вооруженных сил Украины из-за провала обороны Харьковщины. Среди них два генерала, которые в мае 2024 года руководили защитой региона от российского наступления.

Следствие установило, что командование не подготовило оборонительные рубежи и не использовало все возможности для защиты региона. Об этом СБУ сообщает в своем официальном телеграмм-канале.

Среди фигурантов дела — бригадный генерал, возглавлявший оперативно-тактическую группировку "Харьков". Также задержан генерал-лейтенант, командовавший 125-й отдельной бригадой территориальной обороны ВСУ. Взяли под стражу и полковника — бывшего командира 415-го батальона этого соединения.

В силовых структурах не называют фамилии фигурантов дела, однако некоторые СМИ уже сообщили, кто это может быть. В частности, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Задержание чиновников провели совместными усилиями военной контрразведки СБУ и Государственного бюро расследований. Операция прошла при непосредственной поддержке министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

Собранные доказательства и результаты экспертиз подтвердили вину военных руководителей. Правоохранители готовят им подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины (УК). Речь идет о небрежном отношении к военной службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ) и организации самовольного ухода с поля боя (ст. 429 УКУ).

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к делу лиц.

Кроме того, стало известно, что ДБР и СБУ задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады полковника Дмитрия Рюмшина. По информации "Украинской правды", командир не реагировал на правонарушения в подразделении, в частности, на самовольное оставление воинской части (СОЧ) бойцами, а также в течение 2024 года не подал ни одного сообщения об уголовных правонарушениях своих подчиненных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ДБР задержал депутата Львовского облсовета и его сообщника на большой взятке. Злоумышленников обвинили в мошенничестве.