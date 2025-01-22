НАБУ и САП задержали брата Дубинского: был в розыске ФБР и нанес Украине миллионные убытки

Группа лиц в условиях военного положения завладела миллионными средствами

В Украине задержали одного из братьев Дубинских, разыскиваемых ФБР. Бизнесмена подозревают в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщают НАБУ И САП, не указывая фамилии фигуранта. Однако "Телеграфу" из собственных источников стало известно, что речь идет о Леониде Дубинском.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ разоблачена и пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, которые в условиях военного положения завладели миллионными средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. Среди разоблаченных – один организатор и трое участников. В настоящее время их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", — сообщает САП.

Правоохранители установили, что указанные лица посодействовали победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе подконтрольного общества.

"Согласно договору на проведение реконструкции общество-победитель должно было закупить трубную продукцию. Однако выяснилось, что ее закупка произошла у производителя по рыночным ценам, а впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене. Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель, находившийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений (По данным "Телеграфа", Леонид Дубинский).

Организатор группы Дубинский был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что за провал обороны Харькова задержали двух генералов и полковника ВСУ.