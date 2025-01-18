В Украине проходит серия обысков и задержаний любителей России. Что известно на данный момент (обновляется)

Среди фигурантов — экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и ведущий Макс Назаров

В субботу, 18 января, сотрудники СБУ и ГБР массово вручают подозрения пророссийским пропагандистам и пособникам Кремля. По местам жительства фигурантов проходят обыски.

Некоторым из них может грозит до 15 лет лишения свободы. "Телеграф" собрал для своих читателей краткую информацию по каждому из эпизодов.

Известно, что СБУ пришли с обысками к экс-ведущему телеканала "Наш", который принадлежал главе запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, Максу Назарову.

После начала полномасштабного вторжения России он продолжил приглашать на свои эфиры в Youtube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию.

В СБУ уточнили, что Назарову сообщили о подозрении. Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих его антиукраинскую деятельность.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Также уже второе подозрение получил блогер и "эксперт" Дмитрий Корнийчук. В феврале 2024 года он уже получал подозрение от следователей СБУ и тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест.

Впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы. Он выходил в эфиры к пророссийским журналистам и "публично пытался дискредитировать Украину на международной арене", а также "расшатывал общественно-политическую обстановку внутри нашего государства".

На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему также грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР сообщило о подозрении сыну действующего народного депутата Украины, который организовал схему хищения бюджетных средств в одной из ОТГ на Львовщине. По месту жительства фигуранта и его отца были проведены обыски.

Следователи установили, что с сентября по декабрь 2019 года, сын нардепа совместно с должностными лицами поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур незаконно завладел практически миллионом бюджетных гривен.

Деньги воровали во время приобретения и поставок оборудования и комплектующих при проведении реконструкции уличного освещения с использованием "инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

СБУ задержала в Киеве директора Департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию РФ. Для этого уже после начала войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки россиян. Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГБР сообщило о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу нескольких созывов от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ. Известно, что после начала полномасштабной войны Новинский чартерным рейсом выехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах РФ.

Согласно материалам дела, бывший нардеп был на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды. В частности, он привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене.

Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене и не только. Новинскому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали ДБР и сотрудники Офиса генерального прокурора. Задержание произошло 18 декабря.