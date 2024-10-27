На самом элитном кладбище Киева осквернили могилу известного диссидента и узника советских лагерей

Злоумышленникам удалось избежать наказания

Могилу борца за независимость Украины, диссидента и заключенного советских концлагерей Степана Хмары повредили неизвестные. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Вандалы проткнули портрет Степана Хмары и проделали в нем дыру. Об этом сообщил Степан Брацюнь в соцсети.

"На могиле Героя Украины Степана Хмары совершено надругательство над его портретом. Скорее всего удар был нанесен кулаком, или каким-то предметом. Сама могила разрушений или повреждений не претерпела", — говорится в сообщении.

Неизвестный лишь повредил портрет Степана Хмары, а могилу не стал трогать. Кто совершил акт вандализма — остается загадкой.

Степан Брацюнь отметил, что Степана Хмару некоторые боятся даже после смерти и поэтому позволяют себе делать такого рода неадекватные вещи.

"Как видим, Степана Хмару боятся и мертвого, ведь живой Степан Илькович мог постоять за себя и за украинскую нацию, всегда был бескомпромиссным и безжалостным к врагам Украины, а также к разного рода пособникам и приспешникам", — подчеркнул автор поста.

Что о нем известно

Степан Илькович Хмара родился 12 октября 1937 в селе Бобятин Сокальского района Львовской области. Вырос в семье земледельцев в послевоенные годы, на которые пришелся голод 1946-1947 годов и борьба УПА.

Он рассказывал, что у них дома часто скрывались партизаны. Это было в 1940-м, когда мальчику было три года. Тогда в их селе стоял залог войск НКВД. В дом Хмар иногда приходил офицер-энкаведист.

Уже в почтенном возрасте Степан Илькович в ужасе вспоминал те времена: как прямо перед школьными окнами советские солдаты до смерти забили кирпичом отца его одноклассницы и двух партизан, которых обнаружили в их доме.

Во время Голодомора 1946—1947 годов семья Хмар активно помогала бежавшим от войны и коллективизации переселенцам.

Степан Хмара с детства мечтал стать историком или юристом, чтобы отстаивать права украинского народа. Это был его главный мотив хорошо учиться — по собственному желанию и по принуждению родителей.

В студенческие годы Степан много усилий прилагал, чтобы найти запрещенную литературу для самиздата. Это, по его словам, было рискованно: многие издания уничтожила война, а остальные люди боялись раскрывать из-за угрозы доносов.

В 1960–1970 -х Хмара уже активно распространял литературу самиздату. Тогда он перевел на украинский язык труд советского правозащитника Андрея Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе".

В 1972–1973 годах советские власти массово арестовывали оппозиционную украинскую интеллигенцию. Тогда, по воспоминаниям Хмара, в обществе царили "страх и запуганность". За решетку попал и Вячеслав Чорновил, который в то время был редактором журнала "Украинский вестник".

Позже советские власти взяли мужа "на крючок". Впервые его попытались арестовать в 1975 году — но вскоре отпустили из-за отсутствия доказательств причастности к антисоветской пропаганде.

Доказательства "украинской националистической деятельности" Степана Хмары собрали только в 1980 году. Именно тогда КГБ арестовало его и приговорило к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки. К тому времени мужчине было 43 года.

Степан Хмара отбывал наказание в лагерях для политзаключенных №35 и 36 на Урале. Диссидент вспоминал, что в карцере было очень холодно: уснуть в камере можно было только в июле, а в другое время "ветер за сутки делал круг в 360 градусов" — "аж сосуды ходуном ходили". Это, по его словам, была настоящая "пытка холодом ".

В карцере Хмара просидел 306 суток. Как врач, он понимал, что тюремные условия были несовместимы с жизнью: физическое истощение, ужасное питание и дикий холод непременно должны привести к гибели человека.

12 февраля 1987 года в возрасте 50 лет, Степан Хмара вышел на свободу. Потом вернулся в Украину и сразу вернулся к политической деятельности. В 1988 году стал одним из руководителей Украинского хельсинкского союза — политической оппозиции коммунистическому режиму. В апреле 1990 года она превратилась в Республиканскую партию.

В 1990 году Степана Хмару избрали народным депутатом украинского парламента: он попал в Верховную Раду, набрав 63,61% голосов в Индустриальном избирательном округе № 261 Львовской области.

В октябре 1990 года политик поддержал студенческую Революцию на граните. Степан Хмара пришел в лагерь протестующих и тоже выдержал 13-дневную голодовку.

В ноябре 1990-го Степана Хмару снова арестовали. Он просидел в заключении до апреля 1991 года из-за обвинений в нападении на представителя милиции.

1 декабря 1991 года в РСФСР состоялся референдум по провозглашению независимости Украины. Более 90% граждан проголосовали за.

В то же время, с референдумом в Украине состоялись президентские выборы, на которых победил Леонид Кравчук. Его оппонентом был Вячеслав Чорновил.

В 1992 году Хмара создал и возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП).

На состоявшихся 27 марта 1994 года парламентских выборах он победил Михаила Горыня, который тоже баллотировался от Железнодорожного (№ 261) избирательного округа, с отрывом в 29,48 % голосов.

Деятельность за последние несколько лет

Через год после Революции Достоинства, в октябре 2015 года, Степан Хмара объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.

Известно, что Степан Илькович резко критиковал всех президентов Украины – от Леонида Кравчука до Владимира Зеленского.

Весной и летом 2023 года он принимал участие в судебных процессах над беркутовцами, расстреливавшими мирный Майдан. В частности, был на заседании, где судили экскомандира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка.

На одном из судебных заседаний по делу беркутовцев почувствовал сильную боль в спине. После чего попал в больницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разгромили могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги.

Как оказалось, это была женщина. На видео зафиксировано, как она совершила преступление. Ее поместили в психбольницу.