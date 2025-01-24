Восстановление Бородянки за космические средства. Что с ней не так и кто получает самые большие заказы

Журналисты в ходе расследования обнаружили, что большинство заказов получает одна компания.

Вокруг восстановления Бородянки в Киевской области не утихают скандалы. В этот раз значительную долю в 1,5 млрд государственного заказа получила компания из окружения экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка и нового главы налоговой службы, а до недавнего времени председателя КОГА Руслана Кравченко.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что для восстановления разрушенной Бородянки выбраны подрядчики на работы на 1,5 млрд грн.

Известно, что еще в конце 2024-го Киевская областная государственная администрация (КОГА) провела ряд крупных тендеров на восстановление поселка, сильно пострадавшего во время российской оккупации.

Победу в тендере на восстановление многоэтажки по ул. Центральной, 429 получила "Инвестиционно-строительная компания "Билд Лайф". Речь идет о 370 миллионах гривен. Один из владельцев "Билд Лайфа" — Владимир Пятенко. Он ранее возглавлял партию "Новые лица" в одном из городков Киевской области.

"Это политическая сила скандального бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Уже в другой ООО бизнес-партнером Пятенко является Максим Плешко — экс-депутат Ирпенского городского совета и глава все тех же "Новых лиц" в Ирпене", — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, результаты торгов отменены из-за жалобы компании-оппонента в Антимонопольный комитет. Однако есть вероятность, что "Билд Лайф" попытается побороться за работы снова. К тому же, компания уже получила подряд на восстановление в Бородянке школы искусств имени Максима Левина.

На причастность к этому делу Карплюка указывает также и консорциум "Строительная группа "Ветераны Украины". Он был создан летом 2024-го и состоит из трех компаний. Одна из них, "СНГ Плюс", принадлежит Максиму Семко из Ирпеня. В сети Семко активно поддерживает Владимир Карплюк.

Более того, вероятно, его мачеха — Наталья Семко, которая сама ранее руководила "СНГ Плюс". Однако впоследствии ушла в политику, стала заместителем Владимира Карплюка в Ирпенской мэрии и баллотировалась от партии "Новые лица".

Вторая компания по консорциуму "Астон Люкс" связана со старейшей и очень циничной историей со строительством в области. До недавнего времени она была записана на Олега Цолана, который фигурировал в деле с выделением миллионов гривен на работы в Ирпене для давно умершего подрядчика. В ходе следствия оказалось, что эта история связана с заместителем Карплюка.

В комментарии журналистам Цолан сказал, что действительно продолжает работать в компании, однако обычным прорабом. В этом случае интересно, почему "такой бэкграунд никак не мешает до сих пор получать подряды".

"Владимир Карплюк, который в должности мэра Ирпеня запомнился активной раздачей и застройкой земельных участков здесь, сейчас активно развивает свой строительный бизнес. Несмотря на это, он, похоже, продолжает влиять на политические процессы в области. В частности, за место Бородянского поселкового головы сейчас продолжает бороться представительница "Новых лиц", а сам Карплюк ранее заявлял о то, что работы по восстановлению здесь блокируются оппонентами", — говорится в сообщении.

По данным расследования, 190 млн грн на капитальный ремонт трех домов в Бородянке получила компания "БК Киев Фасад". Она связана с крупной строительной группой "Концепт Групп", которой владеет бизнесмен Михаил Пидвысоцкий. Партнером которого в строительном бизнесе выступает Александр Онищенко. До недавнего времени именно он был советником главы КОГА Руслана Кравченко.

"Последний ныне возглавляет налоговую службу, но тендеры на работы проводились еще в тот момент, когда Кравченко руководил областью. Онищенко, похоже, был близок к Кравченко, ведь в сети можно найти многочисленные фото с разных мероприятий, где вместе с руководителем ОГА присутствует и его советник", — пишет Bihus.Info.

Журналисты узнали, что "БК Киев Фасад" получила от КОГА заказов примерно на 250 млн грн на ремонтные работы в Киевской области, за время пока Онищенко был советником Кравченко. Сам Онищенко подтвердил, что Пидвысоцкий — его партнер, но упомянуть "БК Киев Фасад" не смог, заявив, что никак не способствовал ей в получении государственных заказов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевский судья живет в имении за миллион долларов.