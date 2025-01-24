Відбудова Бородянки за космічні кошти. Що з нею не так і хто отримує найбільші замовлення

Журналісти під час розслідування виявили, що більшість замовлень отримує одна компанія

Навколо відбудови Бородянки у Київській області не вщухають скандали. Цього разу значну частку 1,5 млрд державного замовлення отримала компані з оточення ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та нового очільника податкової служби, а донедавна голови КОДА Руслана Кравченка.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Зазначається, що наразі для відбудови зруйнованої Бородянки обрано підрядників на роботи на 1,5 млрд грн.

Відомо, що ще наприкінці 2024-го Київська обласна державна адміністрація (КОДА) провела низку великих тендерів на відбудову селища, яке сильно постраждало під час російської окупації.

Перемогу в тендері на відновлення багатоповерхівки на вул. Центральній, 429 отримала "Інвестиційно-будівельна компанія "Білд Лайф". Йдеться про 370 мільйони гривень. Один із власників "Білд Лайфу" — Володимир П’ятенко. Він раніше очолював партію "Нові обличчя" в одному з містечок Київської області.

"Це політична сила скандального колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Вже в іншій ТОВці бізнес-партнером П’ятенка є Максим Плешко – ексдепутат Ірпінської міської ради і очільник все тих самих "Нових облич" в Ірпені", — йдеться у матеріалі.

Як з'ясували журналісти, наразі результати торгів скасовано через скаргу компанії-опонента в Антимонопольний комітет. Проте є імовірність, що "Білд Лайф" спробує поборотися за роботи знову. До того ж компанія вже отримала підряд на відновлення в Бородянці школи мистецтв імені Максима Левіна.

На причетність до цієї справи Карплюка вказує також і консорціум "Будівельна група "Ветерани України". Він створений влітку 2024-го і складається з трьох компаній. Одна з них, "СНГ Плюс", належить Максиму Семку з Ірпеня. У мережі Семко активно підтримує Володимира Карплюка.

Ба більше, ймовірно, його мачуха — Наталія Семко, яка сама раніше керувала "СНГ Плюс". Проте згодом пішла в політику, стала заступницею Володимира Карплюка в Ірпінській мерії і балотувалася від партії "Нові обличчя".

Друга компанія з консорціуму "Астон Люкс" пов'язана зі старішої і дуже цинічною історією з будівництвом в області. Донедавна вона була записана на Олега Цолана, який фігурував в справі з виділенням мільйонів гривень на роботи в Ірпені для підрядника, який давно помер. Під час слідства виявилось, що ця історія пов'язана з заступником Карплюка.

У коментарі журналістам Цолан сказав, що дійсно продовжує працювати в компанії, проте звичайним виконробом. У цьому випадку цікаво, чому" такий бекграунд ніяк не заважає досі отримувати підряди".

"Володимир Карплюк, який на посаді мера Ірпеня запам’ятався активною роздачею і забудовою земельних ділянок тут, нині активно розвиває свій будівельний бізнес. Попри це, він, схоже, продовжує впливати на політичні процеси в області. Зокрема, за місце Бородянського селищного голови нині продовжує боротися представниця "Нових облич", а сам Карплюк раніше заявляв про те, що роботи з відновлення тут блокуються опонентами", — йдеться у повідомленні.

За даними розслідування, 190 млн грн на капітальні ремонти трьох будинків у Бородянці отримала компанія "БК Київ Фасад". Вона пов’язана з великою будівельною групою "Концепт Груп", якою володіє бізнесмен Михайло Підвисоцький. Партнером якого у будівельному бізнесі виступає Олександр Онищенко. Донедавна саме він був радником очільника КОДА Руслана Кравченка.

"Останній нині очолює податкову службу, але тендери на роботи проводилися ще в той момент, коли Кравченко керував областю. Онищенко, схоже, був близьким до Кравченка, адже в мережі можна знайти численні фото з різних заходів, де разом з керівником ОДА присутній і його радник", — пише Bihus.Info.

Журналісти дізнались, що "БК Київ Фасад" отримала від КОДА замовлень на приблизно 250 млн грн на ремонтні роботи в Київській області, за час поки Онищенко був радником Кравченка. Сам Онищенко підтвердив, що Підвисоцький — його партнер, але згадати "БК Київ Фасад" не зміг, заявивши, що ніяк не сприяв їй в отриманні державних замовлень.

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