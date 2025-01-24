Снаряды не взрывались, пулеметы не стреляли: почему экс-чиновника Минобороны Лиева в очередной раз закрыли в СИЗО и что дальше

Избрание меры пресечения третьему сообщнику арестованных будет решено позже

22 января Шевченковский районный суд Полтавы с третьей попытки избрал для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 млн грн. На период расследования дела его на 52 дня отправили в следственный изолятор.

Дешевые аналоги иностранного производства "клинило" после первого выстрела

Экс-чиновника подозревают в поставке некачественных пулеметов для боевых подразделений Вооруженных Сил Украины. И это очередное подозрение, которое правоохранительные органы выдвигают Александру Лиеву по растрате государственных средств при закупке боеприпасов в 2022 году.

Также избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 18 млн гривен — и одному из руководителей государственного предприятия, название которого пока не разглашается, через которое проворачивалась эта сделка. Ему и еще одному должностному лицу госпредприятия выдвинуто подозрение в присвоении и растрате имущества, препятствовании законной деятельности ВСУ, а также в служебном подлоге.

Избрание меры пресечения третьему сообщнику арестованных будет решено позже.

- Работники Государственного бюро расследований установили, что экс-чиновник Минобороны и двое руководителей государственного предприятия в 2022 году должны были поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Однако вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги иностранного производства без маркировки, не пригодные для использования по назначению, — сообщил "Телеграфу" подробности резонансного дела представитель теруправления ГБР в Полтаве Александр Белка. — Буквально после первого или нескольких выстрелов у них выходили из строя механизмы, они не могли стрелять очередями, а это основная характеристика пулеметов. Из-за этого наши воины могли понести существенный ущерб.

Кроме того, было поставлено только половину пулеметов от заявленного количества.

Исходя из того, что суд происходит в Полтаве, по месту расположения ТУ ГБР, которое занимается расследованием дела, можно предположить, что неисправные пулеметы, скорее всего, были обнаружены на харьковском или сумском направлениях, поскольку управление распространяет свою деятельность, в частности, на Сумскую и Харьковскую области.

Судя по данным, которые сам Лиев обнародовал в Фейсбуке, речь идет о контракте № 403/1/22/21 между Минобороны и ГП "Спецтехноэкспорт", входящим в структуру государственной компании "Укрспецэкспорт" на поставку 400 пулеметов ДШК калибром 12,7 x 108 мм и еще 26 пулеметов типа КПВТ, а также различных патронов и снарядов. Контракт был заключен еще в марте 2022 года на сумму 193 млн грн. Общая же стоимость вооружения, которое должно было быть поставлено на фронт, превышала 6 млн евро.

Справка

ДШК — первый советский станковый крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина под патрон 12,7×108 мм, был принят на вооружение Красной армией в 1939 году. С того времени аналоги ДШК используются многими армиями постсоветских и постсоциалистических стран. Сейчас на поле боя обе воюющие стороны используют модернизированный вариант пулемета — ДКШМ.

КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый — модифицированный вариант одноименного пехотного пулемета для вооружения бронетехники.

На мертвый груз документы поступали по частям.

Как пишут Украинские национальные новости, ссылаясь на собственные источники, "Спецтехноэкспорт" подключил к выполнению заказа словацкую компанию "ХХeurop s.r.o.", специализирующуюся на поставке различных видов военной техники, а также на ее модернизации.

Министерство обороны, не откладывая, произвело предварительную оплату в размере 97 % от суммы контракта.

Поставка должна была быть осуществлена в кратчайшие сроки. Но что-то пошло не так. Первая партия пулеметов ДШКМ 12,7 мм в количестве 200 штук производства словацкой компании "Kolarms s.r.o.", обеспечивающей потребности в оружии собственной армии, а также армий Чехии, Румынии, Болгарии, Венгрии и других стран, поступила только в мае. Как назло, на него не было эксплуатационной книжки (формуляра, в котором фиксируется движение оружия, история его пребывания в воинских подразделениях, результаты проверки боя, сведения о возможном ремонте и т.п.). А без этого, оказывается, министерство не имело права передавать ДШК и КПВТ на фронт. Поэтому вместо того, чтобы сбивать вражеские "шахеды" в небе Украины, крупнокалиберные пулеметы на целых восемь месяцев легли "мертвым грузом" на складе одной из воинских частей под Киевом. Только в июне "Спецтехноэкспорт" получил от иностранных партнеров необходимые документы, но только часть. Остальные поступили только в конце ноября. И то, если бы в. и.о. директора Александр Лиев лично не позвонил словацким партнерам, неизвестно, сколько еще пришлось бы их ждать. В конце концов, военные специалисты части, где хранились пулеметы, вынесли вердикт: "Пулеметы качественные, комплектность соблюдена". После этого представители Департамента МОУ составили акт приема-передачи, который Лиев завизировал. И это открывало оружию "дорогу" на фронт.

Во всяком случае, именно так объяснял подозреваемый на своей странице в Фейсбук ход событий в то время, когда против него началось следствие.

Итак, пулеметы пролежали без движения в Украине до января 2023 года. Впрочем, пользы от их применения не было, а, скорее, наоборот. Военные подразделения начали жаловаться, что переданные МО пулеметы "клинит".

Относительно остальных 200 пулеметов, за которые были перечислены средства, то Лиев отмечает: "ГП "Спецтехноэкспорт" сообщил, что не сможет их поставить, поскольку кто-то перекупил их у поставщика, и предложил вернуть остаток предварительной оплаты. 11.09.2022 мной была выставлена претензия к ГП "Спецтехноэкспорт" относительно не поставленных должным образом пулеметов. Она содержала требование вернуть средства и уплатить 44 млн грн штрафа и пени. Хозяйственный суд взыскал с ГП "Спецтехноэкспорт" деньги за не поставленные 200 пулеметов (98 млн грн) и половину штрафных санкций — 22 млн грн. Вся сумма зашла на счет МО".

"Кровь моих собратьев на ваших руках"

Эта история заинтересовала детективов ГБР. Бывшего чиновника Минобороны они заподозрили в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины), что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Подозреваемый планирует обжаловать решение суда. Свое задержание он называет безосновательным и отрицает все обвинения. В записанных видео, выложенных на фейсбуке, мужчина отрицает свою вину, ссылаясь на то, что заказ и проплата крупнокалиберного оружия происходили до его назначения на должность, а также указывает на военных экспертов, которые не обнаружили технических неполадок пулеметов.

Кроме того, отмечает, что "качество вооружения, доступного для закупки в первые месяцы войны, было не всегда идеальным".

"Так, а о чем свидетельствует это оправдательное заявление, — задает вопрос в комментариях под постом Лиева в фейсбуке ведущий радио НВ, эксперт по вопросам противодействия российской дезинформации и ИДПСО против Украины Дмитрий Тузов, — что в результате закупки только формуляры довозили 8 месяцев, а пулеметы лежали, а в дальнейшем "в ГВТП начали поступать рекламационные акты из воинских частей, в которых констатировалось наличие недостатков в поставленных пулеметах ДШКМ". То есть, все плохо, но господин Лиев снова молодец, потому что взял на себя смелость (смелый же человек!) подписать документы, я все правильно понимаю? Господин Лиев, знаете, вы похожи на Штирлица, которого не имеет смысла арестовывать, потому что "он все равно вывернется". Только деньги на мины и снаряды — 1,5 миллиарда гривен куда-то исчезли через "Львовский арсенал", а мин и снарядов Силы Обороны так и не увидели, а пулеметы не стреляют, потому что они имеют "недостатки", как вы написали. Может, это, как минимум, не ваше дело — закупать оружие и боеприпасы для обороны Украины? Беда в том, что все эти ваши закупки — это не ваше личное дело. Это проблема тех военных, которые остались и без мин, и без снарядов, и без пулеметов. Представляете, на вас едет российский танк, а в вашем танке снарядов нет. Остается просто идти на таран, потому что господин Лиев проявил смелость в подписании документов. Или летит "шахед", а ваш ДШК не стреляет. Потому что его купили, потом 8 месяцев ждали формуляры, а закупленный пулемет, который 8 месяцев ждал формуляр, имеет "недостатки".

Военнослужащий из Кривого Рога Oleg Kim ставит вопрос ребром: "А чего вы не пишете, что вам это приказали делать те, кто вас назначал на эту должность? Вы и те, кто был до вас, просто саботировали поставки пулеметов нам в ВСУ. Формуляры нам были не нужны — нужны были пулеметы. В Новосельце и Бахмуте… Кровь моих побратимов и на ваших руках…".

"Офицеры, подписавшие приемку товара ненадлежащего качества, должны также понести уголовную ответственность!" — высказывает свое мнение Артем Гриненко.

Провал на полиграфе

Напомним, в прошлом году Александр Лиев некоторое время также сидел в СИЗО как подозреваемый в деле по хищению 1,3 млрд грн на закупке 100 тысяч минометных выстрелов (снарядов) для ВСУ. Служба безопасности Украины 27 января 2024 года сообщила, что при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые подозревались в хищении государственных средств при закупке боеприпасов.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал", после чего Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом. После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс одной из иностранных коммерческих структур, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину, однако она не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства перевела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Лиеву и еще четырем фигурантам тогда было сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой.

Желая доказать свою честность, экс-чиновник Минобороны попросил следствие по его делу провести экспертизу на "публичном полиграфе". И…. провалил ее. На вопрос, получал ли он указание от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом" от руководителей Министерства обороны, Лиев не смог дать четкого ответа, и он, по мнению полиграфолога, был неправдивым.

Поэтому 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Александра Лиева в СИЗО до 8 апреля включительно с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Через месяц, очевидно, после внесения залога, этот же суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство.

А что такое 9 миллионов по сравнению с 50? Очевидно, Лиеву и сейчас ничего не помешает выйти на свободу.

Между тем Офис генпрокурора работает над возвращением денег в украинский бюджет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине разоблачили масштабную схему по изготовлению документов.