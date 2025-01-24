Стать копом за $1500. В Украине разоблачили масштабную схему по изготовлению документов

В месяц злоумышленники зарабатывали более 3 миллионов гривен

В Украине разоблачена разветвленная сеть сбыта поддельных документов, действовавшая по всем регионам страны. Большая преступная группа наладила масштабное производство фальшивых документов, в том числе тех, которые выдают СБУ и МВД.

Сотрудники ДВБ Нацполиции, БЭБ, СБУ и прокуратуры в результате спецоперации задержали главных фигурантов схемы. Об этом сообщают в Нацполиции.

"Организовал преступный бизнес по продаже фальшивых документов 27-летний житель Прикарпатья. К своей деятельности привлек других лиц из разных регионов. Среди ассортимента поддельных документов, производимых сообщниками: паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на авто, разнообразные документы учреждений и организаций", — говорится в сообщении.

Преступники подделывали также служебные удостоверения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, СБУ, Нацполиции и т.д. Заказы принимали в Телеграмме. Для конспирации использовали сим-карты, действовавшие всего один день. Относительно отправлений, они тоже все продумали — использовали такие почтоматы, где нет видеокамер. Посылки отправляли по ночам.

Документы стоили от 8 тысяч за водительские права и до 1500 долларов, если хочешь стать полицейским или работником СБУ. Военные билеты также подделывали – они были очень популярны.

За месяц злоумышленники зарабатывали около 3 миллионов гривен. В ходе спецоперации было проведено более 30 обысков, в ходе которых нашли много документов, шаблоны удостоверений, заготовки для паспортов, а также печати по русской символике.

Пока фигурантам дела уже сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине в частном высшем организовали схему для уклончан. Фигурантам дела грозит тюрьма.