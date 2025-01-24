В Донецкой области становится все меньше дорог, а суммы на их ремонт растут как на дрожжах

Удивительная логика местных чиновников не поддается объяснению

Территория, подконтрольная Украине в Донецкой области постепенно становится меньше, а бюджет на обслуживание автомобильных дорог при этом стремительно раздувается. К примеру, в 2025 году Донецкая ОВА планирует потратить на ремонт дорог в регионе в 12 раз больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Программ социального и экономического развития Донецкой области, которые находятся в открытом доступе. Журналисты "Телеграфа" сравнили цифры и были немало удивлены.

Так, согласно Программе социального и экономического развития Донецкой области на 2024 год на ремонт дорог было выделено 30 000 гривен. Эту сумму должны были потратить на эксплуатационное содержание дорог общего пользования.

Общий километраж дорог в 2024 году составил 3203,2 километра.

В 2025 году на эти же цели Донецкая ОВА планирует выделить в 12! раз больше средств — речь идет о 312 217 гривен.

Однако в 2025 году ремонтировать и обслуживать в регионе будут 2600 километров дорог, что на 600 километров меньше, чем в прошлом году.

Таким образом получается, что подконтрольная Украине территория Донецкой области стремительно сокращается, но на ремонт дорог там планируют выделять просто космические суммы.

По логике ОВА региона можно получается, что чем меньше дорог нужно обслужить, тем больше на это необходимо потратить средств.

Цифры для наглядности:

2024 год: ремонтируют дорог 3203 километра и выделяют на это 30 000 гривен.

ремонтируют дорог и выделяют на это 2025 год: ремонтируют дорог 2600 километром (на 600 км меньше) и выделяют на это 312 217 гривен.

При этом, согласно данным "Вільного радіо", за 2024 год российская армия захватила 10% территории Донецкой области. На данный момент в оккупации находится около 17 500 квадратных километров или примерно 66% от всей площади региона.

Изменения на линии фронта в Донецкой области в течение 2024 года

Зеленым обозначена территория Донецкой области, которую на конец декабря 2024 года контролировала Украина.

Красным обозначены территории, захваченные россиянами.

Карта: DeepState/Вильне радио.

Напомним, общая же площадь Донетчины — 26,5 тысячи квадратных километров. Соответственно, по состоянию на конец декабря 2024 года российская армия контролирует более 66% области. То есть только за ноябрь они захватили более 1% территории области.

Под контролем ВСУ остается менее 33% Донетчины или около 9 тысяч квадратных километров региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что коммунальное предприятие Славянская потратит 2 миллиона гривен на бронирование служебного автомобиля. КП "Благоустройство" объявило тендер на панцерную защиту Mitsubishi Pajero Sport. Город, расположенный всего в 33 километрах от линии фронта, планирует укрепить транспортное средство по самым высоким стандартам безопасности.