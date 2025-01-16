Коммунальщики Славянска будут ездить на бронированном внедорожнике за 2 млн: новый дерзкий тендер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Переоборудовать спортивный внедорожник
Коммунальное предприятие Славянская потратит 2 миллиона гривен на бронирование служебного автомобиля. КП "Благоустройство" объявило тендер на панцерную защиту Mitsubishi Pajero Sport.
Город, расположенный всего в 33 километрах от линии фронта, планирует укрепить транспортное средство по самым высоким стандартам безопасности. Согласно тендерной документации, автомобиль получит внутреннюю стальную панцеровку по классу ПЗСА-4 в соответствии с государственным стандартом ДСТУ 3975-2000. Об этом свидетельствует тендер на площадке Prozorro.
Техническое задание предусматривает установку сертифицированного бронированного стекла с подогревом и противообломочной пленкой.
Подрядчик должен обеспечить бронированную защиту всех дверей, крыши и полов автомобиля. Также внимание уделят защите дверных проемов от обломков. Все соединения бронеэлементов будут перекрыты и герметизированы.
Заказчик требует усиления дверных петель из-за дополнительного веса брони и антикоррозионной обработки металлических элементов.
Также ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области проводят странный тендер ради пиара власти. Более миллиона потратят на "информационные услуги".