Коммунальщики Славянска будут ездить на бронированном внедорожнике за 2 млн: новый дерзкий тендер

Переоборудовать спортивный внедорожник

Коммунальное предприятие Славянская потратит 2 миллиона гривен на бронирование служебного автомобиля. КП "Благоустройство" объявило тендер на панцерную защиту Mitsubishi Pajero Sport.

Город, расположенный всего в 33 километрах от линии фронта, планирует укрепить транспортное средство по самым высоким стандартам безопасности. Согласно тендерной документации, автомобиль получит внутреннюю стальную панцеровку по классу ПЗСА-4 в соответствии с государственным стандартом ДСТУ 3975-2000. Об этом свидетельствует тендер на площадке Prozorro.

Техническое задание предусматривает установку сертифицированного бронированного стекла с подогревом и противообломочной пленкой.

Подрядчик должен обеспечить бронированную защиту всех дверей, крыши и полов автомобиля. Также внимание уделят защите дверных проемов от обломков. Все соединения бронеэлементов будут перекрыты и герметизированы.

Заказчик требует усиления дверных петель из-за дополнительного веса брони и антикоррозионной обработки металлических элементов.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области проводят странный тендер ради пиара власти. Более миллиона потратят на "информационные услуги".