Без лютых морозов и снега? Каким регионам повезет с погодой в конце января

Синоптики ожидают новые температурные рекорды

Первые две декады января в Украине оказались аномально теплыми, местами в центре и севере страны были установлены новые рекорды тепла за весь период наблюдений. Соответственно снеговой покров отсутствует во всех регионах, за исключением Карпат, где сохраняются классические зимние условия с большим количеством снега и небольшими морозами.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни, а также до конца третьей декады, в Украине продлится период необычно теплой погоды. До 25-26 января погода будет под влиянием высокого давления и гребня антициклона с востока.

В последней пятиденке месяца ветер будет западным и дуть с территории Европы и северной части Атлантического океана. То есть, все это время будут преобладать температуры воздуха выше 0°С, только в северо-восточной части и в Карпатах прогнозируются небольшие морозы. Активных циклонов и атмосферных фронтов не предвидится, потому опасных и стихийных явлений погоды до конца месяца ждать не стоит.

С 21 по 23 января на большей части Украины ожидается погода без существенных осадков. 24 января из-за прихода слабовыраженного атмосферного фронта с юго-запада, местами возле западных, южных и центральных областей ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мраки и мокрого снега. С 25 по 27 января включительно прогнозируется сухая погода по всей стране с более высокими температурными показателями. К концу месяца, 28 – 31 января из-за циклона в Европе есть большая вероятность дождя и мокрого снега, но температура сильно не изменится и будет значительно превышать климатическую норму.

На карте изображена температурная аномалия, где темно-красным цветом выделена область с высоким отклонением температуры воздуха от климатической нормы (°С) за период 20 – 27 января.

Распределение температуры воздуха в это время будет неравномерным. Так, 21 – 23 января в северных, центральных и восточных регионах, а также в Карпатах ночная температура будет составлять -1…-6°С, дневная около 0°С. В остальных регионах страны ночью ожидается -1…+4°С, днем +2…+7°С, на крайнем юге и в Крыму местами до +9°С. С 24 января благодаря поступлению из районов Балканского полуострова и Средиземного моря теплого и влажного воздуха ожидается повышение температуры ночью до -1…+5°С, днем до +3…+9°С. В южных областях, Крыму, а также в Прикарпатье 26 – 28 января столбики термометров могут достичь +10…+15 °С в дневное время.

Таким образом, средняя температура воздуха в третьей декаде существенно превысит норму, а в отдельных районах возможны новые рекорды тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода в Украине скоро испортится. Синоптики уже назвали области, где будет неприятнее всего.