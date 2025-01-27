В Москву через Волынь? Над Украиной пролетел турецкий пассажирский самолет (фото)

Борт принадлежит компании Turkish Airlines

В небе над Украиной в очередной раз был зафиксирован загадочный пассажирский самолет. Речь идет о турецком борте, который пролетел над Волынской областью и далее направился в сторону Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Там указано, что полет был совершен над селом Шацк и поселком Заболотье.

Airbus A330-203 компании Turkish Airlines с бортовым номером THY7AZ 20 января направлялся из Турции в Москву через Белорусь.

Программа зафиксировала, что в один момент самолет якобы пересек воздушное пространство Украины в западной части страны.

Важно отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в воздушном пространстве Украины был замечен авиалайнер белорусской авиакомпании "Белавиа". Его пролет был зафиксирован над территорией Донецкой области.