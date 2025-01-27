Укр

"Проигрыша не будет". Что говорил Буданов о войне в прошлом году и каким был его прогноз на 2025 год

Автор
Елена Руденко
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Автор
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов. Фото ГУР МО

Он прогнозировал РФ проблемы на 2025 год

"Украинская правда" написала, что недавно в Верховной Раде состоялась закрытая встреча, на которой начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал печальный прогноз по поводу судьбы нашей страны в случае отсутствия переговоров. Он якобы сказал, что если до лета не будет серьезных переговоров, могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины. Это заявление диссонирует с его предыдущими публичными высказываниями.

"Телеграф" напоминает, что Буданов ранее говорил о войне и какие прогнозы давал. Так, на 2024 год глава ГУР давал сдержанный, но оптимистичный прогноз: "я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", говорил Буданов в интервью Financial Time.

В апреле 2024 года главный разведчик Украины говорил, что нет причин считать проигрыш Украины реальным и неизбежным. Он отмечал, что проблемы на фронте существуют, однако нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины.

В последние дни 2024 года Буданов дал прогноз на 2025 год. Он сказал, что 2025 для Украины будет более удачным, чем 2024 год. В то же время, россиянам придется принимать непростые решения.

"Если Россия не опомнится к середине 2025 года, им придется принимать непростые решения по финансовой и экономической системе. Готовы ли они к этому? Возможно. Хотят ли они этого? Сто процентов, что нет. Они будут всячески пытаться избежать этого", — сказал Буданов.

Следовательно, слова, которые якобы сказал Буданов на закрытой встрече в Раде, отличаются от заявлений, что начальник ГУР делал раньше. По информации УП, руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кирилл Буданов был трижды ранен и пережил более 10 покушений. Скоро будет пять лет, как он занимает должность начальника Главного управления разведки.

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#Украина #Россия #Война #Кирилл Буданов