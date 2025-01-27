"Украина может перестать существовать, если...". Всплыл секретный прогноз Буданова по войне

Прогноз прозвучал в присутствии ограниченного числа людей

Недавно в Верховной Раде состоялась закрытая встреча, на которой начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал печальный прогноз относительно судьбы нашей страны в случае отсутствия переговоров по прекращению войны в ближайшие месяцы. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

Об этом сообщает "Украинская правда". Издание ссылается на своего собеседника, присутствовавшего на встрече.

"Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, далее могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", – рассказал собеседник "УП".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли главы США Дональда Трампа в переговорах о прекращении войны России против Украины. По его словам, Трамп действительно хочет завершить войну, но он сам не знает всех деталей, как это сделать. Ускорить этот процесс может экономическое давление.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января Зеленский повторил, что для начала справедливого диалога россияне должны вернуться к границам 2022 года. Глава государства высказался по поводу окончания войны. По его мнению, сроки имеют большое значение, потому что люди продолжают гибнуть каждый день, но качество более важно.