У Тищенко появился новый адвокат со скандальной репутацией: что о нем известно

Евгений Солодко защищал Юрия Крысина, участвовавшего в похищениях и пытках майдановцев

Народный депутат Николай Тищенко, который подозревается в лишении мужчины свободы, нанял нового защитника.

Новым адвокатом парламентария оказался Евгений Солодко, в свое время защищавший организатора "титушек" Юрия Крысина, сообщил журналист Денис Кошельник.

В 2018 году Евгений Солодко перед уходом судьи в совещательную комнату в своей речи в некоторой степени сравнил Крысина с Иисусом Христом, процитировав русского юриста XIX-ХХ веков Анатолия Кони.

Тот писал: "…выполняя свой долг, судья должен иногда идти против стремлений толпы. Судья, боясь всеобщего недовольства, потери популярности и тяжелой аналитической работы разума, может пожелать во мнении пестрого и шумного большинства найти легкий и успешный результат для своей заглушенной на время совести и умыть себе руки. Такие судьи бывали, и имена некоторых обрели бессмертие. В одной старой и замечательной книге, пережившей век, изображен процесс, проводимый таким судьей и под влиянием таких указаний…. Судью звали Понтий Пилат".

Кто такой Юрий Крысин, которого защищал новый адвокат Николая Тищенко

Юрия Крысина в криминальных кругах знают по кличкам "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Невероятное количество раз светился во время захватов различных объектов донецкими и не только, в Киеве и других городах.

Во времена Революции Достоинства он стал одним из руководителей "титушек", который координировал их действия. Именно "титушки" под руководством Юрия Крысина активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев.

В феврале 2014 года Крысин и его "головорезы" на улице Большой Житомирской возле Киевского отделения МВД остановили такси с журналистом "Вестей" Веремием. Бойцы по команде Крысина атаковали авто, трясли его и требовали журналиста выйти.

Действия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство. Впоследствии бандиты нанесли Веремию огнестрельное ранение: врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Вячеслав Веремий скончался 19 февраля.

Хотя Крысин заявил, что к убийству Веремия не причастен, в июне 2018 года Юрий Крысин по этому делу был приговорен к 5 годам реального заключения.

В чем подозревают Николая Тищенко

Народный депутат, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ГБР сообщение о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова, позывной "Сын" — он гулял с женой и маленьким ребенком.

Люди из окружения Тищенко скрутили Павлова, надели на него наручники, повалили на землю и стали избивать. Позже Тищенко заявит, что Павлов якобы не служил в "Кракене", а входил в охрану т.н. "сети ботоферм" с кодовым названием "Девятки".