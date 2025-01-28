Аномальное тепло и дожди: какой будет погода в пяти крупных городах Украины 29 января

В народе в этот день особое внимание уделялось направлению ветра — северный предвещал сильные морозы

Зима продолжает удивлять украинцев аномально теплой погодой. В среду 29 января в большинстве городов Украины ожидается плюсовая температура и облачное небо.

О том, какой будет погода в среду сообщает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице в течение суток будет облачно. Температура днем поднимется до +8°C. Ветер слабый – до 2,4 м/с. Осадков не ожидается.

Харьков

Город встретит утро температурой +4°C. В течение дня солнце будет изредка выглядывать из-за облаков. Днем максимальная температура составит +8°C. Ветер северо-восточный, 3,7 м/с.

Одесса

В морской столице Украины будет относительно тепло — до +9°C днем. Облачность продержится почти весь день, лишь к вечеру небо начнет проясняться. Ветер юго-восточный, 4,8 м/с.

Днепр

Облачная погода ожидается на протяжении всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +4°C утром до +9°C днем. Ветер восточный, 3,9 м/с. Осадков не прогнозируют.

Львов

Теплее всего 29 января будет во Львове — до +12°C днем. Утром ожидается мелкий дождь, который прекратится до обеда. Во второй половине дня небо прояснится. Ветер юго-восточный, 4,7 м/с.

По народным приметам, 29 января называли "Полукормом" — до этого времени у крестьян должна остаться половина зимних запасов корма для скота. Также в этот день особое внимание уделялось направлению ветра — северный предвещал сильные морозы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько еще будет продолжаться аномально теплая погода в Украине. Температура воздуха существенно превосходит климатическую норму.