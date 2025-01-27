Укр

"Апрельская" погода в Украине продолжается. Где 28 января будет до +16 градусов

Автор
Елена Руденко
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Погода "зовет" на прогулку
Погода "зовет" на прогулку. Фото Freepik

На территорию Украины будет заходить аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря

Аномальная теплая погода, которая установилась в Украине в конце января, продлится и на следующей неделе. Местами температура воздуха будет достигать рекордных показателей.

По прогнозам метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 28 января, в Украине сохранится теплая и сухая погода, осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров будут находиться на уровне +1 +6 градусов, в западной части местами будет 7-10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов с отметкой плюс, в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) прогнозируется 13-16 градусов тепла.

Кибальчич пояснил, что по прогнозам на этой неделе на территорию Украины будет заходить аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря. На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 градусов. Более того, в дневное время вероятны рекордно высокие температурные показатели.

"Таким образом, характер погоды будет напоминать скорее начало апреля, чем макушку зимнего времени года. Карта средней аномалии наземной температуры с 27 января по 3 февраля демонстрирует беспрецедентное тепло по всей Восточной и Юго-Восточной Европе", — резюмировал метеоролог.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в Украине в понедельник, 27 января. На всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков.

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